15वां मैच (N), वडोदरा, January 24, 2026, वीमेंस प्रीमियर लीग
दिल्ली कैपिटल्स महिला की 7 विकेट से जीत, 26 गेंद बाकी

रिपोर्ट

DC ने रोका RCB का विजयरथ, टॉप-2 में बनाई जगह

नंदनी, काप की अगुवाई में DC के गेंदबाज़ों ने RCB को उनके न्यूनतम 109 के स्कोर पर समेटा

नीरज पाण्डेय
24-Jan-2026 • 4 hrs ago
Nandani Sharma got two wickets in the final over, Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026, Vadodara, January 24, 2026

Nandani Sharma ने अंतिम ओवर में लिए दो विकेट  •  BCCI

दिल्ली कैपिटल्स 111/3 (वुलफ़ार्ट 42*, रॉड्रिग्स 24, सातघरे 18 पर दो) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 109 (मांधना, 38, काप 17 पर दो, नंदनी 26 पर तीन) को सात विकेट से हराया
दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने लगातार पांच मैचों से चले आ रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विजयरथ को रोक दिया है। पहले गेंदबाज़ी करते हुए RCB को केवल 109 के स्कोर पर समेटने के बाद DC ने 15.4 ओवरों में ही मैच अपने नाम कर लिया। इस बड़ी जीत के साथ ही अब DC अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए RCB की शुरुआत काफ़ी धीमी रही थी। ख़ास तौर से ग्रेस हैरिस काफी परेशानी में दिख रही थीं। पहले 5 ओवर के बाद RCB ने केवल 36 रन बनाए थे लेकिन इस दौरान कोई विकेट नहीं गिरने से उनकी शुरुआत इतनी ख़राब भी नहीं दिख रही थी। हालांकि पावरप्ले के आख़िरी ओवर में मरीज़ान काप ने हैरिस को आउट किया और 13 गेंद में 9 रनों की उनकी संघर्ष भरी पारी का अंत किया। दूसरे छोर पर स्मृति मांधना भी संघर्ष ही करती दिखाई दीं। पारी के 10वें ओवर में आउट होने वाली मांधना ने 34 गेंद में 38 रनों की पारी खेली। WPL में 28 पारियों में यह 13वां मौक़ा था जब किसी ऑफ़ स्पिनर ने मांधना का विकेट लिया। इस टूर्नामेंट में आफ़ स्पिनर्स के ख़िलाफ़ मांधना ने 186 गेंदों का सामना करते हुए केवल 15 की औसत से रन बनाए हैं।
दोनों ओपनर के विकेट गिरने के बावजूद RCB ने पहले 10 ओवर में 65 रन बनाए थे। हालांकि अगले 10 ओवर उनके लिए भूलने लायक साबित हुए। लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और RCB की पारी कभी भी ट्रैक पर आती नहीं दिखाई दी। पारी की आख़िरी गेंद पर ऑल आउट होने वाली RCB ने स्कोरबोर्ड पर केवल 109 रन ही जोड़े। यह WPL में उनका न्यूनतम स्कोर है। DC के लिए नंदनी शर्मा ने पारी के आख़िरी ओवर में दो विकेट लिए और अब वह इस सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बन चुकी हैं। उनके अलावा काप, मिन्नू मणि और शिनेल हेनरी ने भी दो-दो विकेट अपने नाम किए। RCB की आठ बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। आख़िरी 10 ओवर में RCB ने केवल 44 रन बनाए और आठ विकेट गंवा दिए।
छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी DC के लिए शेफ़ाली वर्मा ने पहले ओवर में ही तीन चौके लगा दिए। यह WPL में पहला मौक़ा है जब लॉरेन बेल ने पहले ओवर में छह से अधिक रन दिए। दूसरे ही ओवर में सायली सातघरे ने शेफ़ाली को स्टंप कराया। WPL में दूसरी बार शेफ़ाली इस तरह आउट हुई हैं। बेल ने अपने अगले ओवर में केवल दो रन देकर शानदार वापसी की। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर सातघरे ने दूसरी ओपनर लिज़ेल ली को भी आउट कर दिया। सातघरे के इन दो विकेटों के बाद लगा कि RCB वापसी कर रही है और अब दबाव DC पर बन रहा है। हालांकि, लॉरा वुलफ़ार्ट और जेमिमाह रॉड्रिग्स की जोड़ी ने RCB को वापसी करने का कोई भी मौक़ा नहीं दिया। पावरप्ले में तीन ओवर डालने के बाद भी बेल को कोई विकेट नहीं मिला और WPL में पहली बार पावरप्ले में उन्हें बिना विकेट के संतोष करना पड़ा।
49 गेंदों में 52 रनों की साझेदारी करके इन दो बल्लेबाज़ों ने RCB को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया था। DC को यहां तक पहुंचाने में RCB के फ़ील्डरों का भी योगदान रहा जिन्होंने कम से कम तीन आसान कैच हाथ से गिराए। 76 के स्कोर पर जब रॉड्रिग्स आउट हुईं तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वुलफ़ार्ट ने काप के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 24 गेंदों में 35 रनों की अटूट साझेदारी की और अपनी टीम को जीत दिलाई।
नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan

दिल्ली कैपिटल्स महिला पारी
खिलाड़ीRb
एस वर्मा
स्टंप168
एल ली
कैच68
एल वुलफ़ार्ट
नाबाद4238
जे आई रॉड्रिग्स
कैच2426
एम काप
नाबाद1915
अतिरिक्त(b 1, NB 1, w 2)
कुल111(3 विकेट; 15.4 Ovs)
<1 / 3>

वीमेंस प्रीमियर लीग

टीमMWLअंकNRR
RCB-W651101.236
DC-W6336-0.169
GG-W 6336-0.341
MI-W 62440.046
UPW-W 6244-0.769
पूरी तालिका