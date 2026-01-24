DC ने रोका RCB का विजयरथ, टॉप-2 में बनाई जगह
नंदनी, काप की अगुवाई में DC के गेंदबाज़ों ने RCB को उनके न्यूनतम 109 के स्कोर पर समेटा
नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan
दिल्ली कैपिटल्स महिला की 7 विकेट से जीत, 26 गेंद बाकी
|खिलाड़ी
|R
|b
|स्टंप
|16
|8
|कैच
|6
|8
|नाबाद
|42
|38
|कैच
|24
|26
|नाबाद
|19
|15
|अतिरिक्त
|(b 1, NB 1, w 2)
|कुल
|111(3 विकेट; 15.4 Ovs)