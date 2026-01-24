DC ने रोका RCB का विजयरथ, टॉप-2 में बनाई जगह

छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी DC के लिए शेफ़ाली वर्मा ने पहले ओवर में ही तीन चौके लगा दिए। यह WPL में पहला मौक़ा है जब लॉरेन बेल ने पहले ओवर में छह से अधिक रन दिए। दूसरे ही ओवर में सायली सातघरे ने शेफ़ाली को स्टंप कराया। WPL में दूसरी बार शेफ़ाली इस तरह आउट हुई हैं। बेल ने अपने अगले ओवर में केवल दो रन देकर शानदार वापसी की। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर सातघरे ने दूसरी ओपनर लिज़ेल ली को भी आउट कर दिया। सातघरे के इन दो विकेटों के बाद लगा कि RCB वापसी कर रही है और अब दबाव DC पर बन रहा है। हालांकि, लॉरा वुलफ़ार्ट और जेमिमाह रॉड्रिग्स की जोड़ी ने RCB को वापसी करने का कोई भी मौक़ा नहीं दिया। पावरप्ले में तीन ओवर डालने के बाद भी बेल को कोई विकेट नहीं मिला और WPL में पहली बार पावरप्ले में उन्हें बिना विकेट के संतोष करना पड़ा।