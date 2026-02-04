क्या इस बार फ़ाइनल में हार का सिलसिला तोड़ पाएगी DC?

गौतमी नायक: मुझे विश्वास हो गया है कि मैं यहां खेलना डिज़र्व करती हूं

RCB इस सीज़न अपने पहले पांच मुक़ाबले जीत दर्ज कर प्लेऑफ़ में प्रवेश किया था। हालांकि इसके बाद उन्हें अगले दोनों मुक़ाबलों में हार झेलनी पड़ी। इसके बाद RCB ने अपना अंतिम लीग मुक़ाबला जीत कर सीधे फ़ाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की।