DC vs UPW: दिल्ली कैपिटल्स के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

UP वॉरियर्ज़ की जीत से मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में पहुंच जाएगी

Meg Lanning and Jemimah Rodrigues are on opposite camps after three years together at Delhi Capitals, UP Warriorz vs Delhi Capitals, WPL, Navi Mumbai, January 14, 2026

दिल्ली कैपिटल्स जीत के साथ एलिमिनेटर में पहुंच जाएगी  •  BCCI

बड़ी तस्वीर
WPL 2026 के आख़िरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए समीकरण स्पष्ट हैं- मैच जीतो और एलिमिनेटर के लिए क़्वालिफाई करो। इससे पहले WPL में DC के लिए ये स्थिति कभी नहीं आई थी क्योंकि पिछले तीन सीज़न में उन्होंने टेबल-टॉपर रहते हुए सीधे फ़ाइनल के लिए क़्वालीफाई किया था।
दूसरी तरफ़ यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) के पास भी गणितीय समीकरण से टॉप तीन में पहुंचने का मौक़ा है, लेकिन वह लगभग असंभव है। UPW की कप्तान मेग लानिंग हैं, जिन्होंने इससे पहले लगातार तीन सीज़न अपनी कप्तानी में DC को फ़ाइनल में पहुंचाया था। इस सीज़न लगातार दो हार के बाद DC ने UPW को ही हराकर अपनी पहली जीत दर्ज़ की थी।
गुजरात जायंट्स (GG) के ख़िलाफ़ अगर दो मैचों में लक्ष्य के दौरान आख़िरी ओवर में DC की टीम नहीं हारती तो अभी अंक तालिका में उनकी स्थिति अलग रहती। दोनों मैच में सोफ़ी डिवाइन ने DC को क्रमशः 9 और 7 रन नहीं बनाने दिए थे।
UPW की बल्लेबाज़ी इस सीज़न कुछ ख़ास नहीं रही है और उनके मध्य क्रम में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले मैच में लानिंग के साथ दीप्ति शर्मा ओपनिंग के लिए आई थीं और दोनों के बीच 74 रनों की साझेदारी हुई थी। UPW की जीत से मुंबई इंडियंस (MI) को फ़ायदा होगा और वह एलिमिनेटर में पहुंच जाएंगे।
इन खिलाड़ियों पर होंगी नज़रें: लानिंग vs काप और वुलफ़ार्ट vs एकल्सटन
रविवार को लानिंग और काप के बीच मुक़ाबला देखने लायक हो सकता है। 19 T20 पारियों में लानिंग ने काप के ख़िलाफ़ 99 गेंदों में सिर्फ़ 82 रन ही बनाए हैं और सात बार आउट हुई हैं। इस सीज़न DC के ख़िलाफ़ लानिंग ने अर्धशतक लगाया था।
एक और मुक़ाबला जो देखने लायक हो सकता है, वह लॉरा वुलफ़ार्ट बनाम सोफ़ी एकल्सटन की बाएं हाथ की स्पिन होगी। वडोदरा में WPL के इस सीज़न एकल्सटन ने स्पिन की मददगार पिच पर 6.00 की इकॉनमी से रन दिए हैं, जो नवी मुंबई के पहले दो मैचों की तुलना में 2.83 कम है। T20 में उन्होंने वुलफ़ार्ट के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन किया है और 22 पारियों में से 6 बार आउट किया है। वहीं वुलफ़ार्ट उन पर 115.50 के स्ट्राइक रेट से ही रन बना पाई हैं।
दिल्ली कैपिटल्स महिला की 5 विकेट से जीत, 8 गेंद बाकी
