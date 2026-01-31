DC vs UPW: दिल्ली कैपिटल्स के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

गुजरात जायंट्स (GG) के ख़िलाफ़ अगर दो मैचों में लक्ष्य के दौरान आख़िरी ओवर में DC की टीम नहीं हारती तो अभी अंक तालिका में उनकी स्थिति अलग रहती। दोनों मैच में सोफ़ी डिवाइन ने DC को क्रमशः 9 और 7 रन नहीं बनाने दिए थे।

UPW की बल्लेबाज़ी इस सीज़न कुछ ख़ास नहीं रही है और उनके मध्य क्रम में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले मैच में लानिंग के साथ दीप्ति शर्मा ओपनिंग के लिए आई थीं और दोनों के बीच 74 रनों की साझेदारी हुई थी। UPW की जीत से मुंबई इंडियंस (MI) को फ़ायदा होगा और वह एलिमिनेटर में पहुंच जाएंगे।