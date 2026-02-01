काप, वुलफ़ार्ट और रॉड्रिग्स ने DC को एलिमिनेटर में पहुचाया, MI बाहर
चारों सीज़न में प्लेऑफ़ में पहुंचने वाली इकलौती टीम बनी DC
दिल्ली कैपिटल्स 126/5 (लॉरा वुलफ़ार्ट 47, जेमिमाह रॉड्रिग्स 34*, दीप्ति शर्मा 2-27, शिखा पांडेय 1-17) ने यूपी वॉरियर्ज़ 122/8 (दीप्ति शर्मा 24, शिखा पांडेय 23*, मारीज़ान काप 3-30, चरणी 2-22) को पांच विकेट से हराया
इससे पहले लीग चरण में हमेशा शीर्ष पर रही दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने प्ले ऑफ़ में पहुचंने के अपने रिकॉर्ड को बरक़रार रखते हुए WPL 2026के एलिमिनेटर में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका सामना गुजरात जायंट्स (GG) से होगा। उन्होंने टूर्नामेंट के आख़िरी लीग मैच में यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) पांच विकेट से हराया। इसके साथ ही पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
DC को आख़िरी 48 गेंदों में 40 रन चाहिए थे और उनके नौ विकेट हाथ में थे। लेकिन बीच के ओवरों में 3 रन पर 4 विकेट गिरने से लगा कि यह मैच रोमांचक हो सकता है। UPW के स्पिनरों ने न सिर्फ़ DC पर दबाव बनाया बल्कि MI की उम्मीदें भी ज़िंदा कर दी थीं। लेकिन कप्तान जेमिमाह रॉड्रिग्स ने संयम बनाए रखा और उस काम को पूरा किया जिसकी शुरुआत मारीज़ान काप ने की थी और जिसे लॉरा वुलफ़ार्ट लगभग पूरा कर चुकी थीं। DC चारों सीज़न में प्लेऑफ़ में पहुंचने वाली इकलौती टीम बन गई है।
DC ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया और काप की शुरुआती स्पेल ने UPW को पटरी से उतार दिया। इसके बाद वुलफ़ार्ट ने 36 गेंदों में 47 रन बनाकर DC को लगभग जीत तक पहुंचा दिया था, लेकिन उनके आउट होते ही एक छोटा सा कोलैप्स हुआ।
DC को अंतिम 36 गेंदों में 27 रन चाहिए थे और क्रीज़ पर शेफ़ाली वर्मा और रॉड्रिग्स मौजूद थीं। गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी और शेफ़ाली इस सतह पर अपनी लय में नहीं दिख रही थीं। कुछ ओवर पहले ही उन्हें डीप मिडविकेट पर जीवनदान भी मिला था। लेकिन जिस तरह से वह आउट हुईं, उससे साफ़ दिखा कि वह कितनी असहज थीं।
शिखा पांडेय की ऑफ़ स्टंप के बाहर डाली गई हाफ़-ट्रैकर को उन्होंने सीधे कवर-प्वाइंट पर मार दिया। पांच गेंद बाद UPW ने मिड-ऑफ़ और मिड-ऑन को सर्कल में रखकर काप को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। वह खुद को रोक नहीं पाईं और क्रांति गौड़ ने मिड-ऑफ़ पर अच्छा कैच लपका। फिर शिनेल हेनरी ने दीप्ति शर्मा को उनके सिर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके हाथों में चली गई।
लेकिन दूसरे छोर से कप्तान रॉड्रिग्स ने जवाब देना जारी रखा। विकेटों के बीच उनकी फु़र्ती और गैप ढूंढने की क़ाबिलियत ने काम किया। 17वें ओवर में उन्होंने दीप्ति को मिडविकेट पर स्वीप कर दबाव तोड़ा और अगले ओवर में आशा शोभना की लेग स्पिन को कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेलकर DC की क्वालिफ़िकेशन को लगभग पक्का कर दिया। इसके बाद बस औपचारिकता बची थी, जिसे रॉड्रिग्स ने निकी प्रसाद के साथ पूरा किया।