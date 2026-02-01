काप, वुलफ़ार्ट और रॉड्रिग्स ने DC को एलिमिनेटर में पहुचाया, MI बाहर

दिल्ली कैपिटल्स 126/5 (लॉरा वुलफ़ार्ट 47, जेमिमाह रॉड्रिग्स 34*, दीप्ति शर्मा 2-27, शिखा पांडेय 1-17) ने यूपी वॉरियर्ज़ 122/8 (दीप्ति शर्मा 24, शिखा पांडेय 23*, मारीज़ान काप 3-30, चरणी 2-22) को पांच विकेट से हराया

DC ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया और काप की शुरुआती स्पेल ने UPW को पटरी से उतार दिया। इसके बाद वुलफ़ार्ट ने 36 गेंदों में 47 रन बनाकर DC को लगभग जीत तक पहुंचा दिया था, लेकिन उनके आउट होते ही एक छोटा सा कोलैप्स हुआ।

DC को अंतिम 36 गेंदों में 27 रन चाहिए थे और क्रीज़ पर शेफ़ाली वर्मा और रॉड्रिग्स मौजूद थीं। गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी और शेफ़ाली इस सतह पर अपनी लय में नहीं दिख रही थीं। कुछ ओवर पहले ही उन्हें डीप मिडविकेट पर जीवनदान भी मिला था। लेकिन जिस तरह से वह आउट हुईं, उससे साफ़ दिखा कि वह कितनी असहज थीं।

शिखा पांडेय की ऑफ़ स्टंप के बाहर डाली गई हाफ़-ट्रैकर को उन्होंने सीधे कवर-प्वाइंट पर मार दिया। पांच गेंद बाद UPW ने मिड-ऑफ़ और मिड-ऑन को सर्कल में रखकर काप को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। वह खुद को रोक नहीं पाईं और क्रांति गौड़ ने मिड-ऑफ़ पर अच्छा कैच लपका। फिर शिनेल हेनरी ने दीप्ति शर्मा को उनके सिर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके हाथों में चली गई।