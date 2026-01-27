डिवाइन ने एक बार फिर आख़िरी ओवर में DC से छीनी जीत

गुजरात जॉयंट्स 174/9 (मूनी 58, अनुष्का 39, चरणी 31 पर चार) ने दिल्ली कैपिटल्स 171/8 (प्रसाद 47, राणा 29, डिवाइन 37 पर चार गायकवाड़ 20 पर तीन) को तीन रन से हराया

अनुष्का के आउट होने के बाद मूनी ने अपने गियर बदले और पचासा पूरा किया। हालांकि इस बीच दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। चरणी ने अपने आख़िरी ओवर में दो विकेट निकाले और GG की पारी को बिखेर दिया। 15 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि GG 200 के क़रीब पहुंचेगी लेकिन चरणी के इस एक ओवर ने पासा पलट दिया था। हालांकि पारी के आख़िरी ओवर में तनुजा कंवर ने दो चौके और एक छक्का लगाते हुए अपनी टीम को 170 का आंकड़ा पार कराया। केवल 11 गेंद में 21 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 174 के स्कोर तक पहुंचाया। DC के लिए चरणी ने सबसे ज़्यादा चार विकेट चटकाए।

DC ने तीन रन के भीतर तीन बड़े विकेट गंवाए और लगातार तीन ओवरों में GG को सफलता मिलती रही। 14वें ओवर में जब कोई विकेट नहीं आया तो लगा कि विकेट गिरने का सिलसिला रुक गया है, लेकिन 15वें ओवर में गायकवाड़ ने ख़तरनाक शिनेल हेनरी को कैच आउट करा दिया। 100 के स्कोर पर DC को छठा झटका लगा। इस बीच गायकवाड़ ने अपना कोटा पूरा किया और चार ओवर में केवल 20 रन देकर तीन विकेट निकाल लिए। छह विकेट गिर जाने के बावूजद निकी प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी थी।

प्रसाद ने डिवाइन द्वारा डाले गए पारी के 17वें ओवर में लगातार चार चौके लगाए। स्नेह राणा ने आख़िरी गेंद पर छक्का लगाया और DC ने इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए। इस ओवर से पहले DC को चार ओवर में 60 रनों की जरूरत थी। इसके बाद उन्हें तीन ओवर में 37 रन ही चाहिए था। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी प्रसाद ने चौका जड़ा। हालांकि, इसके बावजूद कंवर ने इस ओवर में केवल आठ रन ही ख़र्च किए।12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत होने पर गार्डनर ख़ुद गेंदबाज़ी करने आईं।

पहली ही गेंद पर राणा ने डीप मिडविकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेला जो जॉर्जिया वेयरहम के हाथों में लगकर बीच से छक्के के लिए निकल गया। अगली दो गेंदों में लगातार दो चौके राणा ने लगाए जिससे गार्डनर पर दबाव और बढ़ गया। पांचवीं गेंद पर प्रसाद ने सामने की ओर लांग ऑन और लांग ऑफ के बीच से चौका निकाला। इस ओवर से भी 20 रन आए और DC जीत के एकदम क़रीब पहुंच गई। डिवाइन को आख़िरी ओवर में नौ रन बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी और पेनल्टी के कारण GG को बाउंड्री पर एक फ़ील्डर कम रखना पड़ा।