डिवाइन ने एक बार फिर आख़िरी ओवर में DC से छीनी जीत
आख़िरी ओवर में नौ रन बचाते हुए डिवाइन ने अपनी टीम को प्लेऑफ़ के एकदम क़रीब पहुंचाया
गुजरात जॉयंट्स 174/9 (मूनी 58, अनुष्का 39, चरणी 31 पर चार) ने दिल्ली कैपिटल्स 171/8 (प्रसाद 47, राणा 29, डिवाइन 37 पर चार गायकवाड़ 20 पर तीन) को तीन रन से हराया
सोफ़ी डिवाइन ने एक बार फिर आख़िरी ओवर में गुजरात जॉयंट्स (GG) के लिए गेंद से मैच निकाला है। दो सेट बल्लेबाज़ जिन्होंने पहले उनके एक ओवर में 23 रन निकाले थे उनके ही सामने डिवाइन ने नौ रन बचाते हुए अपनी टीम को तीन रन से क़रीबी जीत दिलाई। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए GG ने 174/9 का स्कोर खड़ा किया था जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 100/6 का स्कोर होने के बावजूद 171 रन बनाए।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए GG की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और तीसरे ओवर में ही उन्होंने डिवाइन का विकेट गंवा दिया था। मरीज़ान काप ने डिवाइन को क्लीन बोल्ड किया और तब स्कोरबोर्ड पर केवल 19 रन ही थे। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने काउंटर अटैक किया और पावरप्ले में DC को कोई और विकेट नहीं लेने दिया। बेथ मनी के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 39 गेंद में 54 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी की। हालांकि नौवें ओवर में श्री चरणी ने अनुष्का को आउट करके इस साझेदारी का अंत किया। 25 गेंद में 39 रनों की अपनी पारी में अनुष्का ने आठ चौके लगाए।
अनुष्का के आउट होने के बाद मूनी ने अपने गियर बदले और पचासा पूरा किया। हालांकि इस बीच दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। चरणी ने अपने आख़िरी ओवर में दो विकेट निकाले और GG की पारी को बिखेर दिया। 15 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि GG 200 के क़रीब पहुंचेगी लेकिन चरणी के इस एक ओवर ने पासा पलट दिया था। हालांकि पारी के आख़िरी ओवर में तनुजा कंवर ने दो चौके और एक छक्का लगाते हुए अपनी टीम को 170 का आंकड़ा पार कराया। केवल 11 गेंद में 21 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 174 के स्कोर तक पहुंचाया। DC के लिए चरणी ने सबसे ज़्यादा चार विकेट चटकाए।
लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफ़ाली वर्मा ने पहली गेंद पर चौके के साथ पारी का आग़ाज़ किया था। पहले ओवर में शेफ़ाली ने कुल दो चौके लगाए और इस ओवर से 16 रन आए। अगले ओवर से भी 10 रन आए थे। लगातार दो बड़े ओवरों ने GG के ऊपर दबाव डाला और राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ स्पिन का परिचय कराया गया। अपनी दूसरी ही गेंद पर गायकवाड़ ने शेफ़ाली को लांग ऑन पर कैच कराते हुए अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। पावरप्ले की आख़िरी गेंद पर डिवाइन ने लिज़ेल ली को भी आउट कर दिया। पावरप्ले में दो विकेट गंवाने के बावजूद DC ने 51 रन बना लिए थे।
लॉरा वुलफ़ार्ट और जेमिमाह रॉड्रिग्स के बीच तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी हुई। 11वें ओवर की आख़िरी गेंद पर डिवाइन को स्कूप करने के प्रयास में रॉड्रिग्स पूरी तरह गेंद को मिस कर गईं और क्लीन बोल्ड हो गईं। यहीं से GG ने मैच पर अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। अगले ही ओवर में एश्ली गार्डनर ने काप को क्लीन बोल्ड किया जो अपनी पहली गेंद पर ही आउट हुईं। उसके अगले ही ओर में वुलफ़ार्ट एक बड़ा स्वीप खेलने के प्रयास में गायकवाड़ की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुईं।
DC ने तीन रन के भीतर तीन बड़े विकेट गंवाए और लगातार तीन ओवरों में GG को सफलता मिलती रही। 14वें ओवर में जब कोई विकेट नहीं आया तो लगा कि विकेट गिरने का सिलसिला रुक गया है, लेकिन 15वें ओवर में गायकवाड़ ने ख़तरनाक शिनेल हेनरी को कैच आउट करा दिया। 100 के स्कोर पर DC को छठा झटका लगा। इस बीच गायकवाड़ ने अपना कोटा पूरा किया और चार ओवर में केवल 20 रन देकर तीन विकेट निकाल लिए। छह विकेट गिर जाने के बावूजद निकी प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी थी।
प्रसाद ने डिवाइन द्वारा डाले गए पारी के 17वें ओवर में लगातार चार चौके लगाए। स्नेह राणा ने आख़िरी गेंद पर छक्का लगाया और DC ने इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए। इस ओवर से पहले DC को चार ओवर में 60 रनों की जरूरत थी। इसके बाद उन्हें तीन ओवर में 37 रन ही चाहिए था। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी प्रसाद ने चौका जड़ा। हालांकि, इसके बावजूद कंवर ने इस ओवर में केवल आठ रन ही ख़र्च किए।12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत होने पर गार्डनर ख़ुद गेंदबाज़ी करने आईं।
पहली ही गेंद पर राणा ने डीप मिडविकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेला जो जॉर्जिया वेयरहम के हाथों में लगकर बीच से छक्के के लिए निकल गया। अगली दो गेंदों में लगातार दो चौके राणा ने लगाए जिससे गार्डनर पर दबाव और बढ़ गया। पांचवीं गेंद पर प्रसाद ने सामने की ओर लांग ऑन और लांग ऑफ के बीच से चौका निकाला। इस ओवर से भी 20 रन आए और DC जीत के एकदम क़रीब पहुंच गई। डिवाइन को आख़िरी ओवर में नौ रन बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी और पेनल्टी के कारण GG को बाउंड्री पर एक फ़ील्डर कम रखना पड़ा।
पहली ही गेंद पर दो रन भागने के प्रयास में राणा रन आउट होते-होते बचीं। तीसरे अंपायर ने ये निर्णय लेने में काफ़ी समय लिया। इसके बाद एक वाइड आया और चौथी गेंद पर राणा डीप मिडविकेट पर कैच आउट हो गईं। अब दो गेंदों पर पांच रन की जरूरत थी, लेकिन प्रसाद स्ट्राइक पर नहीं थीं। मिन्नू मनी ने सिंगल लेकर प्रसाद को स्ट्राइक पर पहुंचाया लेकिन आख़िरी गेंद पर वह चौका नहीं निकाल पाईं और कैच आउट हो गईं।
नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan