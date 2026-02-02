DC के लगातार चौथे WPL फ़ाइनल खेलने के सपने पर पानी फेरना चाहेगी गुजरात जायंट्स

पिछले दो सीज़न के मुक़ाबले इस बार युवाओं पर दांव लगाने की रणनीति साफ़ नज़र आ रही है। हेड कोच माइकल क्लिंगर भी लगातार इस नए बदलाव और टीम की नई सोच की वक़ालत कर रहे हैं।

DC ने मिडिल ओवरों में अपनी स्पिन तिकड़ी, ख़ासकर स्नेह राणा और एन श्री चरणी पर बड़ा दांव खेला है। दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों से सजी विरोधी लाइनअप पर लगाम कसने में यह जोड़ी अब तक सुपरहिट रही है। वहीं नंदनी शर्मा ने अपने डेब्यू सीज़न में जिस तरह डेथ ओवरों में गेंद थामने का हौसला दिखाया है, उसने टीम को एक मज़बूत विकल्प दिया है। भले ही कभी-कभी उनकी रणनीति पूरी तरह सटीक न रही हो। नीलामी में शिखा पांडे को न ले पाने की कसक अब टीम को ज़्यादा नहीं खलती, क्योंकि इससे पावरप्ले में मारीज़ान काप का बोझ भी कम हुआ है।