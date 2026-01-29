RCB के साथ प्लेऑफ़ में जगह बनाने उतरेंगी MI और GG

बड़ी तस्वीर: प्लेऑफ़ का टिकट

MI और GG की टीम पिछले मैच में जीत के साथ इस मैच में आ रही है। नैट सिवर-ब्रंट के शानदार शतक की बदौलत MI ने RCB को मात दी थी। ऋचा घोष ने उस मैच में एक बेहतरीन पारी खेली थी लेकिन उससे सिर्फ़ RCB के नेट रन रेट को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।

दूसरी तरफ़ GG ने पिछले मैच में DC के ख़िलाफ़ रोमांचक जीत दर्ज़ की थी। हालांकि GG की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है लेकिन उनका नेट रन रेट नेगेटिव है। इसके कारण MI के ख़िलाफ़ हार से उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है।

इन खिलाड़ियों पर होंगी नज़रें: सोफ़ी डिवाइन और MI की विदेशी खिलाड़ियों का मिश्रण

सोफ़ी डिवाइन इस सीज़न की MVP रही हैं। उन्होंने GG के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा 212 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 158.20 का रहा है। गेंदबाज़ी में भी उन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक ओवर में 32 रन बनाने के अलावा दो बार आख़िरी ओवर में अपनी गेंदबाज़ी से टीम को जीत दिलाई है। अब देखना है कि क्या वह शुक्रवार को GG को प्लेऑफ़ में पहुंचा सकती है?