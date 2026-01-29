मैच (29)
परिणाम
19वां मैच (N), वडोदरा, January 30, 2026, वीमेंस प्रीमियर लीग

गुजरात जायंट्स महिला की 11 रन से जीत

georgia-wareham
प्लेयर ऑफ़ द मैच
जॉर्जिया वेयरहम
, GG-W
44* (26) & 2/26
georgia-wareham
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
जॉर्जिया वेयरहम
, GG-W
99.17 ptsप्रभाव
प्रीव्यू

RCB के साथ प्लेऑफ़ में जगह बनाने उतरेंगी MI और GG

इस मैच की विजेता टीम सीधे प्लेऑफ़ के लिए क़्वालीफाई कर जाएगी

Sophie Devine took two wickets in the final over to seal victory, Delhi Capitals vs Gujarat Giants, WPL 2026, Mumbai, January 11, 2026

सोफ़ी डिवाइन ने GG के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है  •  BCCI

बड़ी तस्वीर: प्लेऑफ़ का टिकट
WPL का सबसे रोमांचक सीज़न अपने आख़िरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात जायंट्स (GG) के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम सीधे प्लेऑफ़ में जगह बना लेगी। दूसरी तरफ़ इस मैच में हारने वाली टीम को रविवार को दिल्ली कैपिटल्स एवं यूपी वॉरियर्ज़ के बीच होने वाले मैच के परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा।
MI और GG की टीम पिछले मैच में जीत के साथ इस मैच में आ रही है। नैट सिवर-ब्रंट के शानदार शतक की बदौलत MI ने RCB को मात दी थी। ऋचा घोष ने उस मैच में एक बेहतरीन पारी खेली थी लेकिन उससे सिर्फ़ RCB के नेट रन रेट को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
दूसरी तरफ़ GG ने पिछले मैच में DC के ख़िलाफ़ रोमांचक जीत दर्ज़ की थी। हालांकि GG की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है लेकिन उनका नेट रन रेट नेगेटिव है। इसके कारण MI के ख़िलाफ़ हार से उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है।
इन खिलाड़ियों पर होंगी नज़रें: सोफ़ी डिवाइन और MI की विदेशी खिलाड़ियों का मिश्रण
सोफ़ी डिवाइन इस सीज़न की MVP रही हैं। उन्होंने GG के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा 212 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 158.20 का रहा है। गेंदबाज़ी में भी उन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक ओवर में 32 रन बनाने के अलावा दो बार आख़िरी ओवर में अपनी गेंदबाज़ी से टीम को जीत दिलाई है। अब देखना है कि क्या वह शुक्रवार को GG को प्लेऑफ़ में पहुंचा सकती है?
क्या मुंबई इंडियंस को सही विदेशी मिश्रण मिल चुका है? सीज़न के शुरुआत में हेली मैथ्यूज़ के चोटिल होने के कारण निकोला कैरी को मौक़ा दिया गया जिन्होंने बढ़िया ऑलराउंड प्रदर्शन किया। अब मैथ्यूज़ के लौटने के बाद MI के लिए प्लेइंग XI की परेशानी सामने आई। मैथ्यूज़ के नहीं होने से पावरप्ले बल्लेबाज़ी में MI को नुकसान हुआ और उनके आने के बाद DC के ख़िलाफ़ उन्हें एमेलिया कर को बाहर रखना पड़ा जो लीग की सबसे बेहतरीन स्पिनर में से एक हैं। कैरी के चोटिल होने के कारण RCB के ख़िलाफ़ MI उसी विदेशी मिश्रण के साथ उतरी जो उन्होंने सीज़न की शुरूआत में सोचा था। अब देखना है कि GG के ख़िलाफ़ वह किस टीम टीम के साथ उतरेंगी?
Sophie DevineHayley MatthewsGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenGG Women vs MI WomenWomen's Premier League

ओवर 20 • MI-W 156/7

पूनम खेमनार c & b गार्डनर 2 (3b 0x4 0x6 11m) SR: 66.66
W
गुजरात जायंट्स महिला की 11 रन से जीत
