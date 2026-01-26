सिवर-ब्रंट, मैथ्यूज़ और गेंदबाज़ों की मदद से प्लेऑफ़ की रेस में MI का दावा मज़बूत

MI 199 पर 4 (सिवर-ब्रंट 100*, मैथ्यूज़ 56 और बेल 21 पर 2) ने RCB 184 पर 9 (घोष 90, डी क्लर्क 28 और मैथ्यूज़ 10 पर 3) को 15 रनों से हराया

इस मुक़ाबले से पहले MI अंक तालिका में चौथे स्थान पर थी लेकिन वह अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के चलते MI ने प्लेऑफ़ की रेस में अपने दावे को मज़बूत किया है और यह लगातार पांच जीत के बाद RCB की लगातार दूसरी हार है।

RCB ने टॉस जीतकर MI को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था और तीसरे ही ओवर में सजना सजीवन के रूप में MI को पहला झटका भी लगा था। हालांकि इसके बाद सिवर-ब्रंट और हेली मैथ्यूज़ के बीच साझेदारी पनप गई और मध्य ओवरों में ख़ासकर दोनों बल्लेबाज़ों ने RCB के गेंदबाज़ों पर धावा बोल दिया।

सिवर-ब्रंट और मैथ्यूज़ दोनों ने अर्धशतक जड़ा और दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। 54 के निजी स्कोर पर मैथ्यूज़ तिरछा शॉट खेलने के प्रयास में जब लॉरेन बेल का 56 के निजी स्कोर पर शिकार बनीं तब तक MI बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी।

Nat Sciver-Brunt ने Hayley Matthews के साथ दूसरे विकेट के लिए 131 रनों की साझेदारी की • BCCI

सिवर-ब्रंट और मैथ्यूज़ के बीच 73 गेंदों पर 131 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद सिवर-ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 25 गेंदों पर मिलकर 42 रन जोड़े। सिवर-ब्रंट अंत तक डटी रहीं और उन्होंने अंतिम ओवर में शतक पूरा किया।

सिवर-ब्रंट का यह पहला T20 शतक था और वह WPL के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गईं। RCB को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य मिला।

बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी RCB ने आक्रामक शुरुआत का प्रयास किया लेकिन तीसरे ही ओवर में इस्माइल ने ग्रेस हैरिस का शिकार कर लिया और इसके बाद अगले ही ओवर में मैथ्यूज़ ने स्मृति मांधना और जॉर्जिया वॉल के रूप में RCB को दोहरे झटके देकर मुश्किल में डाल दिया।

RCB की आधी टीम पावरप्ले में ही पवेलियन लौट चुकी थी • BCCI

हालांकि RCB की परेशानी यहीं समाप्त नहीं हुई, इस्माइल ने अगले ओवर में आकर गौतमी नायक को बोल्ड कर दिया और फिर मैथ्यूज़ ने भी पावरप्ले के अंतिम ओवर में राधा यादव का शिकार कर लिया। RCB की आधी टीम पावरप्ले में ही पवेलियन लौट चुकी थी और यहां से उनके ऊपर दबाव काफ़ी बढ़ गया था।

घोष और नडीन डी क्लर्क पर बड़ी ज़िम्मेदारी थी और दोनों ही बल्लेबाज़ों ने आक्रमण भी जारी रखा। हालांकि डी क्लर्क ज़्यादा देर तक घोष का साथ नहीं दे पाईं और 20 गेंदों पर 28 रन बनाकर एमेलिया कर का शिकार बन गईं।

घोष के हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए थे और उन्होंने अरुंधति रेड्डी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ था लेकिन आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अमनजोत कौर ने रेड्डी का रिटर्न कैच लेते हुए RCB को सातवां झटका दे दिया। आवश्यक रन रेट 22 के ऊपर पहुंच चुका था।

घोष ने अर्धशतक पूरा कर अकेले लड़ाई लड़ने के संकेत दिए। अंतिम दो ओवर में RCB को जीत के लिए 59 रन चाहिए थे और 19वें ओवर की पहली तीन गेंदों पर घोष ने अमनजोत के ख़िलाफ़ लगातार तीन छक्के भी जड़े और श्रेयंका पाटिल के लगातार दो चौकों की बदौलत RCB को अंतिम ओवर में 32 रनों की ज़रूरत थी।