मांधना, वॉल ने दिलाया RCB को दूसरा WPL ख़िताब

RCB 204 पर 4 (मांधना 87, वॉल 79 और हेनरी 34 पर 2) ने DC 203 पर 4 (रॉड्रिग्स 57, वुलफ़ार्ट 44, काप 35 और सातघरे 46 पर 1) को हराकर WPL का ख़िताब जीता

वॉल और मांधना ने बारी-बारी से अपना अर्धशतक पूरा किया और RCB के लिए WPL का दूसरा ख़िताब अब अधिक दूर नज़र नहीं आ रहा था। दोनों के बीच WPL इतिहास में रिकॉर्ड साझेदारी RCB को जीत के क़रीब ले जा रही थी लेकिन बड़े शॉट के प्रयास में मिन्नू मणि ने वॉल को अपना शिकार बना लिया। नंदनी ने भी जल्द ही ऋचा घोष को पवेलियन भेजा और ऐसा लगने लगा कि मुक़ाबले में रोमांच अभी और बाक़ी है।

19वें ओवर में हेनरी ने मांधना को अपना शिकार बनाया और DC के लिए उम्मीदों का दरवाज़ा खुल गया। हालांकि आते ही राधा का कैच छूटा और उस समय RCB को 8 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। DC के लिए यहां से उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगीं और राधा ने अंतिम ओवर में लगातार दो चौके जड़कर RCB को जीत की दहलीज़ पार करा दी।