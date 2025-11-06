2026 T20 विश्व कप के लिए ICC ने तय किए वेन्यू
20 टीमों वाला यह टूर्नामेंट भारत में पांच और श्रीलंका में तीन स्थानों पर खेला जाएगा
भारत और श्रीलंका में 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए ICC ने अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को भारत के पांच वेन्यू के तौर पर तय किया है।
कैंडी और कोलंबो श्रींलका के तीन में से दो वेन्यू होंगे जबकि एक अन्य वेन्यू अभी तय नहीं किया गया है।
यह टूर्नामेंट संभावित तौर पर 7 फ़रवरी शुरू होगा जबकि इसका फ़ाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जा सकता है। टूर्नामेंट शुरू होने में अब तीन महीनों का समय बचा है और ICC अगले हफ़्ते तक इसका कार्यक्रम जारी कर सकता है।
BCCI और PCB के बीच पहले से तय समझौते के आधार पर पाकिस्तान अभी सभी मुक़ाबले श्रीलंका में खेलेगा। अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंचता है तो फ़ाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा।
T20 विश्व कप पिछले संस्करण की तर्ज पर ही खेला जाएगा और सभी टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जिसमें हर टीम अपने ग्रुप की हर दूसरी टीम के ख़िलाफ़ एक मुक़ाबला खेलेगी। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर-8 में प्रवेश करेंगी जिसमें टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। सुपर-8 में दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफ़ाइनल में प्रवेश करेंगी और दोनों सेमीफ़ाइनल के विजेता फ़ाइनल खेलेंगे।
मेज़बान भारत और श्रीलंका के अलावा T20 विश्व कप 2024 की शीर्ष सात टीमों को आगामी विश्व कप के लिए स्वत: प्रवेश मिला है। यह टीमें अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और वेस्टइंडीज़ हैं। जबकि न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड को उनकी T20I रैंकिंग के आधार पर प्रवेश मिला है।
कनाडा ने अमेरिका क्वालिफ़ायर के ज़रिए प्रवेश पाया है। पहली बार T20 विश्व कप में प्रवेश पाने वाली इटली और नीदरलैंड्स ने यूरोप की पांच टीमों वाले टूर्नामेंट के ज़रिए प्रवेश किया है। वहीं नामीबिया और ज़िम्बाब्वे ने आठ टीमों वाले अफ़्रीका क्वालिफ़ायर के ज़रिए प्रवेश किया है। जबकि नेपाल, ओमान और UAE ने एशिया EAP राउंड के ज़रिए प्रवेश पाया है।
भारत T20 विश्व कप का गतविजेता है, उन्होंने बारबेडोस में साउथ अफ़्रीका को ख़िताबी भिड़ंत में हराया था।