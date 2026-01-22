T20 में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बने अभिषेक शर्मा
न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेले गए पहले T20 मैच में रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह ने भी कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं
नागपुर में खेले गए पहले T20I मुक़ाबले में भारतीय बल्लेबाज़ों, ख़ासकर अभिषेक शर्माने न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों की जमकर ख़बर ली। इस मैच में न केवल रनों की बरसात हुई, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स भी धराशायी हो गए। आइए इस मुक़ाबले के अहम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं।
2898 - T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने के लिए अभिषेक शर्मा ने कुल 2898 गेंदों का सामना किया। यह इस उपलब्धि तक पहुंचने का सबसे तेज़ आंकड़ा है। इससे पहले आंद्रे रसल ने 2942 गेंदों में 5000 रन पूरे किए थे। अभिषेक के अलावा 160 या उससे अधिक स्ट्राइक रेट के साथ इस मुक़ाम तक कोई भी बल्लेबाज़ नहीं पहुंच पाया है।
7 - अभिषेक ने पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में 25 गेंदों से कम में सात अर्धशतक बनाए हैं। यह किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा है और इस मामले में वह साउदी अरब के फ़ैसल ख़ान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। एविन लुईस, रोहित, फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव ने छह-छह ऐसे अर्धशतक लगाए हैं।
5911 - सूर्यकुमार यादव ने T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने के लिए कुल 5911 गेंदें ली हैं। यह इस मुक़ाम तक पहुंचने का दूसरा सबसे तेज़ आंकड़ा है। उनसे आगे सिर्फ़ रसल हैं। उन्होंने 5321 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। ग्लेन मैक्सवेल 5915 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
22 - नागपुर में अभिषेक ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भारत की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2020 के न्यूज़ीलैंड दौरे पर केएल राहुल और रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
238 पर 7 - पहले T20I में भारत ने सात विकेट गंवा कर कुल 238 रन बनाए। पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ यह भारत का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2023 में अहमदाबाद में 234 पर 4 था। यह पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है।
287.83 - T20 अंतरराष्ट्रीय में 19वें और 20वें ओवर में रिंकू सिंह का बल्लेबाज़ी स्ट्राइक रेट 287.83 है। इन दो ओवरों में उन्होंने 74 गेंदों पर 213 रन बनाए हैं, जिसमें 22 सिक्सर और 14 चौके शामिल हैं। उपलब्ध बॉल बाय बॉल आंकड़ों के आधार पर 100 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले सभी बल्लेबाज़ों में यह सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है।
20वें ओवर में रिंकू का स्ट्राइक रेट 302.63 रहा है, जहां उन्होंने 38 गेंदों पर 115 रन बनाए हैं। इस ओवर में उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट सिर्फ़ नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी का है, जिनका आंकड़ा 347.16 है।
28 - गेंदबाज़ी में पारी की शुरुआत करते हुए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में कुल 28 विकेट लिए हैं। पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में यह सबसे ज़्यादा है। जुनैद सिद्दीक़ी और शाहीन शाह अफ़रीदी ने 27-27 विकेट लिए हैं।
13.57 - इस मैच में न्यूज़ीलैंड के स्पिन गेंदबाज़ों की इकॉनमी रेट 13.57 थी। इस मैच में उन्होंने सात ओवरों में 95 रन लुटाए। पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में यह पहला मौक़ा है जब न्यूज़ीलैंड के स्पिनरों ने छह या उससे ज़्यादा ओवर गेंदबाज़ी करते हुए 12 या उससे अधिक की इकॉनमी से रन दिए हों।