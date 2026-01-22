T20 में सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बने अभिषेक शर्मा

2898 - T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने के लिए अभिषेक शर्मा ने कुल 2898 गेंदों का सामना किया। यह इस उपलब्धि तक पहुंचने का सबसे तेज़ आंकड़ा है। इससे पहले आंद्रे रसल ने 2942 गेंदों में 5000 रन पूरे किए थे। अभिषेक के अलावा 160 या उससे अधिक स्ट्राइक रेट के साथ इस मुक़ाम तक कोई भी बल्लेबाज़ नहीं पहुंच पाया है।

7 - अभिषेक ने पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में 25 गेंदों से कम में सात अर्धशतक बनाए हैं। यह किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा है और इस मामले में वह साउदी अरब के फ़ैसल ख़ान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। एविन लुईस, रोहित, फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव ने छह-छह ऐसे अर्धशतक लगाए हैं।

5911 - सूर्यकुमार यादव ने T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने के लिए कुल 5911 गेंदें ली हैं। यह इस मुक़ाम तक पहुंचने का दूसरा सबसे तेज़ आंकड़ा है। उनसे आगे सिर्फ़ रसल हैं। उन्होंने 5321 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। ग्लेन मैक्सवेल 5915 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

22 - नागपुर में अभिषेक ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भारत की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2020 के न्यूज़ीलैंड दौरे पर केएल राहुल और - नागपुर में अभिषेक ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भारत की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2020 के न्यूज़ीलैंड दौरे पर केएल राहुल और रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

ESPNcricinfo Ltd

20वें ओवर में रिंकू का स्ट्राइक रेट 302.63 रहा है, जहां उन्होंने 38 गेंदों पर 115 रन बनाए हैं। इस ओवर में उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट सिर्फ़ नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी का है, जिनका आंकड़ा 347.16 है।