हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए ऐडम मिल्न
उनकी जगह काइल जेमीसन को न्यूज़ीलैंड विश्व कप दल में शामिल किया गया है
न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ ऐडम मिल्न SA20 के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 2026 T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में काइल जेमीसन को शामिल किया गया है।
मिल्न को यह चोट पिछले रविवार सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए MI केप टाउन के ख़िलाफ़ लगी थी। स्कैन में मांसपेशियों में खिंचाव की बात सामने आई। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 16.27 की औसत और 7.61 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए थे।
न्यूज़ीलैंड के प्रमुख कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "हम सभी ऐडम के लिए बेहद निराश हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए ख़ुद को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की थी और ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए अपने आठ मैचों में वह अपनी बेहतरीन फ़ॉर्म में लौटते हुए दिख रहे थे। उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है और हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।"
जेमीसन इस समय भारत दौरे पर टीम का हिस्सा हैं। उन्हें विश्व कप के ट्रैवलिंग रिज़र्व से मुख्य दल में शामिल किया गया है। 31 जनवरी तक दल में बिना रोकटोक बदलाव किए जा सकते हैं, उसके बाद किसी भी बदलाव के लिए ICC की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
वॉल्टर ने कहा, "यह हमारे लिए अच्छी बात है कि काइल पहले से ही भारत में हमारे साथ हैं। वह हमारे तेज़ गेंदबाज़ी समूह का अहम हिस्सा हैं और इस दौरे पर उन्होंने प्रभाव डाला है। वह मेहनती खिलाड़ी हैं और उनके पास अच्छे कौशल और अनुभव हैं, जो टूर्नामेंट में उनके काम आएंगे।"
जेमीसन ने पिछले साल पीठ की चोट से उबरकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। इस महीने की शुरुआत में भारत के ख़िलाफ़ पहले वनडे में 41 रन देकर 4 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
न्यूज़ीलैंड पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि मैट हेनरी और लॉकी फ़र्ग्यूसन T20 विश्व कप के दौरान पितृत्व अवकाश लेकर कुछ समय के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं।
टूर्नामेंट से पहले न्यूज़ीलैंड दल में एक और ट्रैवलिंग रिज़र्व जोड़ा जाएगा। कीवी टीम अपना अभियान 8 फ़रवरी को चेन्नई में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू करेगी। भारत के ख़िलाफ़ चल रही T20I सीरीज़ के बाद न्यूज़ीलैंड 6 फ़रवरी को मुंबई में USA के ख़िलाफ़ एक अभ्यास मैच भी खेलेगा।