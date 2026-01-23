चोटिल वीर की जगह शिवम शर्मा यूपी के एकादश में शामिल
वीर को पहले दिन लंच से ठीक पहले फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद शिवम शर्मा को बतौर सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट यूपी के एकादश में शामिल किया गया है
UP's Shivam Sharma came as serious injury replacement for Prashant Veer.— Daya sagar (@sagarqinare) January 23, 2026
used in the Ranji Trophy. He has bowled 15 overs so far and has taken the important wicket of centurion Kumar Kushagra.#RanjiTrophy pic.twitter.com/kfuZKolPC4
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95