ख़बरें

चोटिल वीर की जगह शिवम शर्मा यूपी के एकादश में शामिल

वीर को पहले दिन लंच से ठीक पहले फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद शिवम शर्मा को बतौर सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट यूपी के एकादश में शामिल किया गया है

Daya Sagar
दया सागर
23-Jan-2026
Shivam Sharma celebrates with his team-mates, Bihar vs Uttar Pradesh, Patna, day 1, Ranji Trophy, January 23, 2025

Shivam Sharma ने दूसरे दिन दो विकेट हासिल किए  •  PTI

यूपी के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शिवम शर्मा को चोटिल प्रशांत वीर की जगह सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर एकादश में जगह मिली है। वह दूसरे दिन मैच की सुबह एकादश में शामिल हुए, जब मैच रेफ़री को वीर की मेडिकल रिपोर्ट मिली।
मैच के पहले दिन लंच से ठीक पहले फ़ील्डिंग करते वक़्त वीर चोटिल हो गए थे और वह कम से कम तीन सप्ताह के लिए ऐक्शन से बाहर हैं।
यह तीसरी बार है जब इस साल लागू किए गए सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट का प्रयोग रणजी ट्रॉफ़ी में हो रहा था। पहले दो मामले अक्टूबर 2025 में सामने आए थे। पहला उदाहरण सौराष्ट्र के जय गोहिल का था, जिन्होंने कर्नाटक के ख़िलाफ़ घायल तरंग गोहिल की जगह ली थी। उसके बाद कोलकाता में हुए बंगाल और गुजरात के मैच में बंगाल के बल्लेबाज़ काज़ी जुनैद सैफ़ी चोटिल सलामी बल्लेबाज़ सुदप चटर्जी की जगह टीम में आए थे और दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी की थी।
यह नियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रयोग होने वाले कन्कशन सब्स्टीट्यूट नियम से अलग है, जहां पर सिर्फ़ सिर की चोट के मामले में टीमों को सब्स्टीट्यूट मिल सकता है।
फ़िलहाल, दूसरे दिन मेहमान झारखंड का शिकंजा मैच पर मज़बूत हो गया है। जहां पहले दिन सलामी बल्लेबाज़ शरनदीप सिंह ने शतक लगाया था, वहीं दूसरे दिन कुमार कुशाग्र ने 102 रन बनाकर झारखंड को 500 के ऊपर पहुंचा दिया। वहीं वीर की जगह एकादश में आए शिवम ने 18.5 ओवर गेंदबाज़ी की और शतकवीर कुशाग्र सहित दो विकेट लिए।
Shivam SharmaUttar PradeshJharkhand vs UPRanji Trophy

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

