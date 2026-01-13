मैच (12)
ख़बरें

भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद संन्यास लेंगी अलिसा हीली

इसका मतलब है कि इंग्लैंड में होने वाले T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया को नए कप्तान की ज़रूरत होगी

Andrew McGlashan
ऐंड्रयू मक्ग्लैशन
13-Jan-2026
Alyssa Healy looks pleased as she walks out for a hit, India vs Australia, Women's World Cup semi-final, Navi Mumbai, October 28, 2025

अलिसा हीली ने अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा  •  ICC/Getty Images

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और आठ विश्व कप ख़िताब जीतने वाली दुनिया की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक अलिसा हीली, फ़रवरी-मार्च 2026 में भारत के ख़िलाफ़ होने वाली मल्टी-फ़ॉर्मेट घरेलू सीरीज़ के बाद क्रिकेट के सभी फ़ॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी।
हीली को 2023 के अंत में मेग लानिंग की जगह ऑस्ट्रेलिया का पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया था। वह भारत के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ नहीं खेलेंगी, लेकिन वनडे और फिर 6-9 मार्च को वाका में होने वाले डे-नाइट टेस्ट के साथ अपने करियर का अंत करेंगी।
हीली ने विलो टॉक पॉडकास्ट पर कहा, "यह निर्णय काफ़ी समय से मेरे ज़ेहन में था। पिछले कुछ साल मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे। कुछ चोटें भी रहीं। मुझे हर बार अपने भीतर जाकर ऊर्जा ढूंढनी पड़ती थी और वापस लौटना मुश्किल हो रहा था।
"मैं हमेशा जीतना चाहती हूं, मैदान पर खुद को चुनौती देना चाहती हूं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ी है, वह धार कुछ कम हुई है। पूरी नहीं गई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। पिछला WPL मेरे लिए एक तरह से अलर्ट था। तब मैं सुबह उठकर सोचती थी, 'आज एक और मैच' खेलना है। यह बात मुझे हैरान कर गई, क्योंकि मैं हमेशा सोचा करती थी कि मुझे यह खेल बहुत पसंद है।"
हालांकि संन्यास का विचार उनके मन में आने लगा था, लेकिन घोषणा कुछ देर से हुई। यह भी तय हो गया कि वह 2026 में इंग्लैंड में होने वाले महिला T20 विश्व कप तक नहीं खेलेंगी। हीली ने कहा कि उस टूर्नामेंट तक खिंचते रहना "टीम-साथियों के साथ ठीक नहीं होता।"
"भारत के ख़िलाफ़ यह सीरीज़ हमारे कैलेंडर की सबसे बड़ी सीरीज़ में से एक है। घर पर टीम की कप्तानी करते हुए टीम-साथियों और परिवार के बीच करियर समाप्त करना मेरे लिए बहुत ख़ास होगा। भारत में विश्व कप में समाप्त करना भी अच्छा होता, लेकिन घर पर ख़त्म करना बहुत ख़ास होता है," हीली ने कहा।
उन्होंने कहा, "ज़िंदगी सिर्फ़ क्रिकेट नहीं है, इससे बहुत आगे भी है। मैं इसी नज़रिए की वजह से खुद को भाग्यशाली मानती हूं। संन्यास लेना डरावना हो सकता है, लेकिन मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूं। मार्च के बाद की ज़िंदगी भी उतनी ही रोमांचक होगी।"
हीली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़रवरी 2010 में 19 साल की उम्र में डेब्यू किया था और उन्होंने वनडे में 3500 से अधिक रन बनाए हैं। T20I में वह 3054 रन के साथ करियर समाप्त करेंगी, जिसमें नाबाद 148 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। यह पूर्णकालिक देशों में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा T20I खेलने वाली खिलाड़ी हैं और विकेट के पीछे से सबसे ज़्यादा T20I शिकार का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है।
उन्होंने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में महिला T20, जबकि 2013 और 2022 में वनडे विश्व कप जीता। वह 2018 और 2019 में ICC की T20I क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर भी रहीं।
हीली भारत सीरीज़ की तैयारी के लिए आने वाले हफ़्तों में न्यू साउथ वेल्स के लिए WNCL खेलेंगी, लेकिन WBBL में सिडनी सिक्सर्स के लिए उनका आख़िरी मैच भी हो चुका है।
Alyssa HealyAustralia Women

ऐंड्रयू मक्ग्लैशन ESPNcricinfo में डिप्टी एडिटर हैं

