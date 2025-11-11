मैच (27)
PAK vs SL (1)
QAT vs AFG (1)
BAN vs IRE (1)
WBBL (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
Sheffield Shield (3)
ख़बरें

कुंबले ने KSCA अध्यक्ष पद के लिए प्रसाद की उम्मीदवारी का समर्थन किया

पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ 30 नवंबर को होने वाले KSCA अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे

Shashank Kishore
शशांक किशोर
11-Nov-2025 • 4 hrs ago
Anil Kumble, Venkatesh Prasad and Javagal Srinath address the media, Bengaluru, November 11, 2025

Anil Kumble, Venkatesh Prasad और Javagal Srinath मीडिया को संबोधित करते हुए  •  PTI

पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि अगर वह 30 नवंबर को होने वाले कर्नाटका राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के चुनावों में जीत दर्ज करते हैं तो वह एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शीर्ष स्तर के क्रिकेट को वापस लाएंगे।
प्रसाद की टीम में कर्नाटका के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ सुजीत सोमसुंदर हैं और इन दोनों को भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ का समर्थन प्राप्त है। KSCA के एक अन्य पदाधिकारी सचिव पद का चुनाव लड़ेंगे।
जब कुंबले और श्रीनाथ KSCA के अध्यक्ष और सचिव पद पर थे तब प्रसाद और सोमसुंदर दोनों KSCA प्रशासन का हिस्सा थे। प्रसाद तब संघ के उपाध्यक्ष थे और सोमसुंदर प्रबंधन समिति का हिस्सा थे।
दो अन्य महिला खिलाड़ी भी प्रसाद के खेमे का हिस्सा हैं - इसमें पूर्व भारतीय कप्तान शांता रंगास्वामी और वी कल्पना शामिल हैं। रंगास्वामी उम्र संबंधी पात्रता के लिहाज़ से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं लेकिन कल्पना को समिति में कोई भूमिका दिए जाने की संभावना है।
प्रसाद, के एन शांत कुमार के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे जिन्हें पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ और KSCA प्रशासक बृजेश पटेल का समर्थन हासिल है।
कुंबले ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, "कर्नाटका क्रिकेट मुश्किल में है और वेंकी यहां बदलाव लाने के लिए हैं। हमने तीन वर्षों में (2010-13) में जो मेहनत की थी वो पिछले कई वर्षों में बेकार हो गई है। हमसे यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हम कब वापसी करेंगे। इन वर्षों दो प्रमुख हितधारकों, क्रिकेटरों और प्रशंसकों की उपेक्षा की गई। हमने पिछले सप्ताह महिला विश्व कप जीता लेकिन हमारा (कर्नाटका) का एक भी प्रतिनिधत्व नहीं था। इसमें बदलाव की ज़रूरत है।"
कुंबले ने 4 जून को हुई भगदड़ को एक काले अध्याय और काले दिन के तौर पर याद किया तो वहीं प्रसाद ने कहा कि उनका पैनल एम चिन्नास्वामी में क्रिकेट में वापसी के लिए कर्नाटका सरकार और प्रमुख हितधारकों से बातचीत करेगा। भगदड़ के बाद इस मैदान में क्लब मुक़ाबले ही खेले गए हैं और भगदड़ विवाद के चलते KSCA और राज्य सरकार के बीच गतिरोध के चलते मैदान को महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी भी गंवानी पड़ी।
प्रसाद ने कहा, "हम सरकार के साथ उचित बातचीत करने में विश्वास रखते हैं और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में जो भी कहा गया है, उसका पालन करेंगे।"
सोमसुंदर ने आगे कहा, "स्टेडियम के नवीनीकरण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और हम इसे प्राथमिकता देंगे। हम क्षमता तो नहीं बढ़ा पाएँगे, लेकिन हमें सुरक्षा मानदंडों का पालन ज़रूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी हो।"
प्रसाद ने कहा कि BCCI के COE स्थित परिसर में एक पूर्ण महिला अकादमी विकसीत करना भी उनका लक्ष्य है।
Venkatesh PrasadSujith SomasunderAnil KumbleJavagal SrinathShantha RangaswamyVenkatacher KalpanaBrijesh PatelIndia

शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback