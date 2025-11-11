कुंबले ने KSCA अध्यक्ष पद के लिए प्रसाद की उम्मीदवारी का समर्थन किया

जब कुंबले और श्रीनाथ KSCA के अध्यक्ष और सचिव पद पर थे तब प्रसाद और सोमसुंदर दोनों KSCA प्रशासन का हिस्सा थे। प्रसाद तब संघ के उपाध्यक्ष थे और सोमसुंदर प्रबंधन समिति का हिस्सा थे।

कुंबले ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, "कर्नाटका क्रिकेट मुश्किल में है और वेंकी यहां बदलाव लाने के लिए हैं। हमने तीन वर्षों में (2010-13) में जो मेहनत की थी वो पिछले कई वर्षों में बेकार हो गई है। हमसे यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हम कब वापसी करेंगे। इन वर्षों दो प्रमुख हितधारकों, क्रिकेटरों और प्रशंसकों की उपेक्षा की गई। हमने पिछले सप्ताह महिला विश्व कप जीता लेकिन हमारा (कर्नाटका) का एक भी प्रतिनिधत्व नहीं था। इसमें बदलाव की ज़रूरत है।"

कुंबले ने 4 जून को हुई भगदड़ को एक काले अध्याय और काले दिन के तौर पर याद किया तो वहीं प्रसाद ने कहा कि उनका पैनल एम चिन्नास्वामी में क्रिकेट में वापसी के लिए कर्नाटका सरकार और प्रमुख हितधारकों से बातचीत करेगा। भगदड़ के बाद इस मैदान में क्लब मुक़ाबले ही खेले गए हैं और भगदड़ विवाद के चलते KSCA और राज्य सरकार के बीच गतिरोध के चलते मैदान को महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी भी गंवानी पड़ी।

प्रसाद ने कहा, "हम सरकार के साथ उचित बातचीत करने में विश्वास रखते हैं और सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में जो भी कहा गया है, उसका पालन करेंगे।"

सोमसुंदर ने आगे कहा, "स्टेडियम के नवीनीकरण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और हम इसे प्राथमिकता देंगे। हम क्षमता तो नहीं बढ़ा पाएँगे, लेकिन हमें सुरक्षा मानदंडों का पालन ज़रूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी हो।"