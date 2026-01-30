तपस्या और हुनर का प्रमाण दे चुके अनुकूल को अब उचित मौक़ों की तलाश है

शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं। अभिषेक शर्मा नीली जर्सी में धूम मचा रहे हैं। रियार पराग और शिवम मावी भी उस मुक़ाम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन 2018 अंडर-19 विश्व कप का वह हीरो और इन सभी खिलाड़ियों का टीममेट जिसने भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, आज भी IPL की डगआउट वाली बेंच पर बैठकर अपने मौक़े का इंतज़ार कर रहा है। अनुकूल रॉय के लिए यह सिर्फ़ इंतज़ार नहीं, बल्कि आठ सालों की वह तपस्या है जिसमें हुनर तो बहुत दिखा, लेकिन शायद तक़दीर ने अब तक साथ नहीं दिया।

क़रीब एक साल बाद, 28 नवंबर 2025 को अनुकूल रॉय के सामने एक बार फिर वैसी ही चुनौती खड़ी थी। इस बार कर्नाटक के ख़िलाफ़ सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी का ग्रुप मैच था और झारखंड 158 रनों का पीछा करते हुए 13वें ओवर में 105 के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर संकट में था। टीम के तमाम धुरंधर बल्लेबाज़ पवेलियन लौट चुके थे और ज़िम्मेदारी का पूरा बोझ एक बार फिर रॉय के कंधों पर था। उनके जेहन में फौरन यूपी वाले मैच की यादें ताज़ा हो गईं और उन्होंने मन बना लिया कि इस बार इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। रॉय 58 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद लौटे और झारखंड को दो गेंद रहते दो विकेट से रोमांचक जीत दिला दी।

रॉय ने ESPNcricinfo से कहा, "पिछले कुछ वर्षों में मैंने ख़ुद पर काफ़ी मेहनत की है। मैं क्या सही कर सकता हूं। कितनी मेहनत करनी चाहिए। भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। जो अभी हो रहा है, उसी पर ध्यान देना। एक समय पर एक मैच के बारे में सोचना है। इन सब बातों ने मुझे बहुत मदद की।

"मैं कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं करना चाहता। बस वही करना चाहता हूं जो मुझे आता है और जो मैं सही करता हूं। जब आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ें छूट जाती हैं, जिनमें आप अच्छे होते हैं। हर चीज़ के लिए तैयारी ज़रूरी होती है। मैं सिर्फ़ सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों शीर्ष स्तर की बनी रहें।"

"KKR के पास पहले से दो स्पिनर हैं, इसलिए अगर मुझे सिर्फ़ स्पिनर के तौर पर खेलना है, तो यह मुश्किल है। अगर मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं एक सक्षम बल्लेबाज़ भी हूं, तो मैं नंबर सात या आठ पर बल्लेबाज़ी कर सकता हूं।" अनुकूल रॉय

हालांकि, उनके टैलेंट की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन उन्हें मैदान पर खु़द को साबित करने के मौक़े बेहद कम मिले। 2018 से IPL का हिस्सा रहने के बावजूद रॉय आठ सालों में महज़ 12 मैच ही खेल पाए हैं। किसी एक सीज़न में उन्हें सबसे ज़्यादा चार मैच खेलने का मौक़ा 2023 और 2024 में मिला। वहीं, रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो वह कभी 'भारत ए' की टीम में जगह नहीं बना पाए और न ही कभी नेशनल टीम की योजनाओं में शामिल किए गए। सफेद गेंद के क्रिकेट या रणजी ट्रॉफ़ी में झारखंड का नॉकआउट राउंड तक कम पहुंचना भी उनके लिए नुक़सानदेह साबित हुआ।

रॉय ने कहा, "अंडर 19 विश्व कप के बाद से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है, भारत के लिए खेलना। मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। मैं सभी को दिखाना चाहता था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूं और बड़े मंच पर प्रदर्शन कर सकता हूं। मेरा क्रिकेट पहले भी अच्छा रहा है, लेकिन शायद मैं लोगों की उम्मीदों के मुताबिक़ लगातार प्रदर्शन नहीं कर पाया।

"मैं दिखाना चाहता था कि मैं अच्छा कर रहा हूं और मेरी वजह से टीम जीत रही है। झारखंड भी ज़्यादा नहीं जीत रहा था, इसलिए मुझे हमेशा अपनी पूरी क़ाबिलियत दिखाने का मौक़ा नहीं मिल पाया। आम तौर पर हम ग्रुप मैच खेलकर बाहर हो जाते थे। नॉकआउट मुकाबलों में खु़द को साबित करने का मौक़ा ही नहीं मिलता था। मैं हमेशा आसपास ही रहा, लेकिन कुछ असाधारण नहीं कर पाया। अब उम्मीद है कि हालिया प्रदर्शन के बाद मैं चयनकर्ताओं की नज़र में आऊंगा।"

अनुकूल रॉय ने अपनी बल्लेबाज़ी पर काम किया है और ख़ुद को एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं • ICC/Getty Images

खु़द को और आकर्षक विकल्प बनाने के लिए रॉय ने अपनी बल्लेबाज़ी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। पिछले तीन वर्षों में T20 क्रिकेट में उनका औसत 33.47 रहा है, जो उनके कुल करियर औसत 25.94 से क़रीब आठ ज़्यादा है। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उनका औसत 38.66 है, जो उनके करियर औसत 32.79 से लगभग छह ज़्यादा है।

रॉय ने कहा, " बल्लेबाज़ी वह क्षेत्र है जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहा हूं। पहले सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में मुझे ऊपर बल्लेबाज़ी के ज़्यादा मौक़े नहीं मिलते थे। अक्सर मुझे आख़िरी ओवरों में पांच या आठ ओवर की बल्लेबाज़ी ही मिलती थी और अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौक़ा कम मिलता था। अब जब मैं झारखंड टीम में सीनियर बन चुका हूं, तो मुझे ऊपर क्रम में मौक़े मिल रहे हैं। इसलिए मैंने बल्लेबाज़ी की तकनीक और बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दिया है। सबसे अहम बात जिस पर मैंने काम किया है, वह है बल्लेबाज़ी के दौरान स्थिर रहना। अगर आप ऐसा करते हैं, तो गेंद को बेहतर ढंग से हिट कर पाते हैं।

"पिछले दो सीज़न में मैं लगातार इसी पर काम कर रहा हूं। विकेट पर शांत रहना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। इससे आप गेंद को बेहतर देख पाते हैं और यह तय करने के लिए भी समय मिलता है कि किन क्षेत्रों को निशाना बनाना है।"

रॉय पिछले चार सीज़न से KKR के साथ हैं और 2026 में भी उसी टीम के लिए खेलेंगे। फ्रैंचाइज़ी में लंबे समय तक बाहर बैठे रहने के बाद अब वह अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं। ऑफ़ सीज़न में उन्होंने हेड कोच अभिषेक नायर से काफ़ी बातचीत की है, ख़ास तौर पर रेंज हिटिंग पर, और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ज़्यादा मौक़े मिलेंगे। वह जानते हैं कि यह तभी संभव है, जब वह एक संपूर्ण ऑलराउंडर साबित हों।

रॉय ने कहा, "मैं इतने लंबे समय से बाहर बैठा हूं कि अब मुझे साफ़ समझ है कि अगर खेलना है, तो प्रदर्शन दिखाना ही होगा। KKR के पास पहले से दो स्पिनर हैं, इसलिए अगर मुझे सिर्फ़ स्पिनर के तौर पर खेलना है, तो यह मुश्किल है। अगर मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं एक सक्षम बल्लेबाज़ भी हूं, तो मैं नंबर सात या आठ पर बल्लेबाज़ी कर सकता हूं और गेंद से मेरे पास ज़रूरी स्किल्स हैं।"

2018 के अंडर 19 विश्व कप की अनुकूल रॉय की टीम के कई साथी आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय करियर बना चुके हैं • Getty Images

"जब इम्पैक्ट प्लेयर नियम आया, तो मुझे हमेशा सिर्फ़ एक स्पिनर के तौर पर देखा गया। हां, वह पावरप्ले में या उसके ठीक बाहर गेंदबाज़ी कर सकता है। बल्लेबाज़ी से मैं उतना असर नहीं डाल पा रहा था। जो भी मौक़े मिले, मैं उन्हें भुना नहीं पाया। लेकिन हालिया मैचों में मैंने T20 और वनडे दोनों में अच्छा किया है। इसलिए मुमकिन है कि मुझे अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, यहां तक कि बल्लेबाज़ के रूप में भी, ज़्यादा मौक़े मिलें। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे ऐसे बल्लेबाज़ के रूप में देखा जाएगा, जो नंबर सात या आठ पर अहम रन दे सके और पूरे चार ओवर की गेंदबाज़ी भी कर सके।"

रॉय उस अंडर 19 भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसकी कप्तानी पृथ्वी शॉ कर रहे थे और जिसमें शुभमन गिल, रियान पराग और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर IPL और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत करियर बनाए।

क्या उन्हें इस बात की कसक होती है कि वह अब तक सीनियर भारतीय टीम तक नहीं पहुंच पाए हैं?

उन्होंने कहा, "हां, ख़राब तो लगता है कि हम यहीं रह गए। मेरे साथ खेलने वाले सभी खिलाड़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचे और वहां खु़द को स्थापित किया। मुझे गर्व है कि मेरी पीढ़ी के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि मैं उनके साथ खेलूं। मैंने हमेशा प्रक्रिया में भरोसा रखा है। अगर मैं उसी प्रक्रिया पर चलता रहूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और बेहतर बनूंगा। मुझे पता है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें सही कर रहा हूं।"