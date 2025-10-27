श्रेयस अय्यर की पसलियों में चोट, सिडनी के अस्पताल में भर्ती

शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती होने के बाद से BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन सोमवार सुबह BCCI ने अपने बयान में कहा, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्तूबर 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे के दौरान फ़ील्डिंग करते समय बाईं निचली पसलियों के पास चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

"स्कैन में पता चला है कि अय्यर की प्लीहा में लकीरनुमा चोट आई है। उनका इलाज जारी है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। BCCI की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर अय्यर की चोट पर लगातार नज़र रखे हुए है। भारतीय टीम के डॉक्टर सिडनी में ही रहेंगे ताकि श्रेयस की रोज़ाना की स्थिति का मूल्यांकन कर सकें।"

सिडनी में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जल्द ही BCCI की मेडिकल टीम को उनकी स्थिति और भारत लौटने की संभावित तारीख़ के बारे में जानकारी देंगे, जब उन्हें ICU से बाहर लाया जाएगा। फ़िलहाल यह साफ नहीं है कि अय्यर कब दोबारा मैदान पर लौट पाएंगे।

सिडनी वनडे के दौरान फ़ील्डिंग करते हुए अय्यर को चोट लगी थी। तब वह पॉइंट से पीछे भागते हुए ऐलेक्स कैरी का कैच पकड़ने गए थे। कैच लेते ही अय्यर ने अपनी पसलियों को पकड़ लिया और तुरंत फिज़ियो को बुलाया। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और वे ऑस्ट्रेलिया की पारी के शेष हिस्से में नहीं लौटे। उस समय BCCI ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया था कि अय्यर को "आगे की जांच और मूल्यांकन" के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

भारत के वनडे विशेषज्ञ खिलाड़ी सोमवार को ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो चुके हैं। वहीं T20 टीम के सदस्य कैनबरा पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मंगलवार को पहला अभ्यास सत्र किया।