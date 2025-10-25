मैच (25)
महिला विश्व कप (3)
AUS vs IND (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
NZ vs ENG (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
ख़बरें

फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर को ले जाया गया अस्पताल

अय्यर को यह चोट ऐलेक्स कैरी का कैच लपकने के दौरान लगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Oct-2025 • 1 hr ago
Shreyas Iyer is helped off the ground after taking a pain-causing catch to dismiss Alex Carey, Australia vs India, 3rd ODI, Sydney, October 25, 2025

ऐलेक्स कैरी का कैच लेने के बाद अय्यर को मैदान से बाहर ले जाया गया  •  Cricket Australia/Getty Images

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे के दौरान बाएं पसलियों में चोट लग गई। BCCI ने बताया है कि उन्हें "गहन जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है।"
यह चोट ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर के दौरान लगी, जब अय्यर ने हर्षित राणा की गेंद पर ऐलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने गेंद को सीधे मारने की कोशिश की लेकिन ऊपरी किनारा लगने से गेंद पीछे की ओर प्वाइंट और डीप थर्ड के बीच ऊंचाई में चली गई।
अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पूरी रफ़्तार में दौड़ लगाई और गेंद का पीछा किया। जैसे ही गेंद गिरने लगी, उन्होंने डाइव लगाकर कैच पकड़ा, लेकिन ज़मीन पर ज़ोर से गिरने से उन्हें चोट लग गई। उन्होंने तुरंत दर्द में अपने छाती के पसलियों को पकड़ लिया। इसके बाद फ़ीज़ियो आए और उनके साथ अय्यर मैदान से बाहर चले गए।
अय्यर ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान फिर मैदान पर वापस नहीं लौटे। ऑस्ट्रेलिया 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गया।
Shreyas IyerIndiaAustraliaAustralia vs IndiaIndia tour of Australia

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback