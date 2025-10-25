फ़ील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर को ले जाया गया अस्पताल

यह चोट ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर के दौरान लगी, जब अय्यर ने हर्षित राणा की गेंद पर ऐलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने गेंद को सीधे मारने की कोशिश की लेकिन ऊपरी किनारा लगने से गेंद पीछे की ओर प्वाइंट और डीप थर्ड के बीच ऊंचाई में चली गई।

अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पूरी रफ़्तार में दौड़ लगाई और गेंद का पीछा किया। जैसे ही गेंद गिरने लगी, उन्होंने डाइव लगाकर कैच पकड़ा, लेकिन ज़मीन पर ज़ोर से गिरने से उन्हें चोट लग गई। उन्होंने तुरंत दर्द में अपने छाती के पसलियों को पकड़ लिया। इसके बाद फ़ीज़ियो आए और उनके साथ अय्यर मैदान से बाहर चले गए।