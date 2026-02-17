ऑस्ट्रेलिया में भारत की वनडे टीम का हिस्सा बनीं प्रतिका रावल

BCCI के बयान में मंगलवार को कहा गया, "प्रतिका ने BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा किया और अपनी चोट से पूरी तरह उबर चुकी हैं।"

रावल ने दिसंबर 2024 में अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक उन्होंने केवल यही एक फ़ॉर्मेट खेला है। 23 पारियों में उन्होंने 50.45 की औसत और 82.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 1110 रन बनाए हैं। दो शतक और सात अर्धशतक लगाकर उन्होंने शीर्षक्रम में काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं।

वनडे विश्व कप में भी वह शानदार फ़ॉर्म में थीं जहां उन्होंने 37, 31, 37, 6 और 122 के स्कोर बनाए थे।

वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम