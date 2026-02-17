मैच (12)
T20 विश्व कप (4)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
Rising Stars (2)
Sheffield Shield (3)
SA Women vs PAK Women (1)
ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया में भारत की वनडे टीम का हिस्सा बनीं प्रतिका रावल

पिछले साल अक्तूबर से ही चोट के कारण मैदान से दूर चल रहीं प्रतिका का इससे पहले टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हुआ था चयन

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 17, 2026, 6:09 AM • 2 hrs ago
Pratika Rawal gets off her wheelchair to celebrate with her team-mates, India vs South Africa, Women's World Cup final, Navi Mumbai, November 2, 2025

Pratika Rawal को विश्व कप के दौरान लगी थी चोट  •  ICC/Getty Images

प्रतिका रावल को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में 16वीं खिलाड़ी के रूप में जोड़ा गया है। ये सीरीज़ फिलहाल चल रही तीन मैचों की T20I सीरीज़ के बाद खेली जाएगी।
26 अक्तूबर से ही चोट के कारण मैदान से दूर चल रही रावल को इससे पहले टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया था। हालांकि, अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी जल्दी होगी। वनडे दल में शेफ़ाली वर्मा भी हैं जिनकी वनडे क्रिकेट में वापसी रावल के रिप्लेसमेंट के रूप में विश्व कप के दौरान हुई थी। उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ़ द मैच रही थीं।
BCCI के बयान में मंगलवार को कहा गया, "प्रतिका ने BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा किया और अपनी चोट से पूरी तरह उबर चुकी हैं।"
रावल ने दिसंबर 2024 में अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक उन्होंने केवल यही एक फ़ॉर्मेट खेला है। 23 पारियों में उन्होंने 50.45 की औसत और 82.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 1110 रन बनाए हैं। दो शतक और सात अर्धशतक लगाकर उन्होंने शीर्षक्रम में काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं।
वनडे विश्व कप में भी वह शानदार फ़ॉर्म में थीं जहां उन्होंने 37, 31, 37, 6 और 122 के स्कोर बनाए थे।

वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उप-कप्तान), शेफ़ाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, एन श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरलीन देओल, प्रतिका रावल
Pratika RawalIndia WomenIND Women vs SA WomenIND Women vs NZ WomenICC Women's World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback