ऑस्ट्रेलिया ने चुनी गेंदबाज़ी, टेलर पूरे टूर्नामेंट से बाहर

टॉस जीतने के बाद हेड ने कहा, "एक आंख क्रिकेट और दूसरी फ़िटनेस की समस्या पर है। हालांकि, प्रतियोगिता के शुरुआत में इस तरह की परेशानियों के हम आदी हैं। हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा और शांत है। पिछले मैच में हमने शानदार खेल दिखाया था और इस बार भी उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे। परिस्थितियों से तालमेल बैठाना अहम है और पिछले मैच में हमने वो शानदार तरीक़े से किया। आज अलग़ पिच है तो उसका अंदाज़ा लगाना अहम होगा। स्मिथ अभी यहां नहीं पहुंचे हैं। मेरे ख़्याल से वह चेन्नई में हैं।"

रज़ा ने कहा, "पहले बल्लेबाज़ी करना बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि पिच शायद धीमी हो सकती है और हमने अतिरिक्त स्पिनर लिया है। हमें टॉप ऑफ स्टंप हिट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने का हमें अधिक मौक़ा नहीं मिलता है और ICC ने हमें वो मौक़ा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से ब्रैंडन टेलर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंगारावा को सावधानी के तौर पर आराम दिया गया है।"

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड (कप्तान), जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टॉयनिस, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, ऐडम ज़ैम्पा, मैट कुनमन