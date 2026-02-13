मैच (9)
ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया ने चुनी गेंदबाज़ी, टेलर पूरे टूर्नामेंट से बाहर

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में भी हुई टिम डेविड की वापसी, मार्श एक बार फिर बाहर

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 5:24 AM • 44 mins ago
Adam Zampa and Co celebrate the wicket of Gareth Delany, Australia vs Ireland, Colombo, T20 World Cup, February 11, 2026

Adam Zampa ने पिछले मैच में लिए थे चार विकेट  •  Associated Press

ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप 2026 के अपने दूसरे मैच में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है। लगातार दूसरे मैच में मिचेल मार्श को बाहर बैठना पड़ा है क्योंकि वह पूरी तरह फ़िट नहीं हो पाए हैं। ट्रैविस हेड एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं। बड़ी ख़बर ये है कि टिम डेविड की प्लेइंग 11 में वापसी हो चुकी है। पिछले मैच में हीरो रहे रिचर्ड अंगारावा को ज़िम्बाब्वे ने सावधानी के तौर पर आराम दिया है।
टॉस जीतने के बाद हेड ने कहा, "एक आंख क्रिकेट और दूसरी फ़िटनेस की समस्या पर है। हालांकि, प्रतियोगिता के शुरुआत में इस तरह की परेशानियों के हम आदी हैं। हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा और शांत है। पिछले मैच में हमने शानदार खेल दिखाया था और इस बार भी उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे। परिस्थितियों से तालमेल बैठाना अहम है और पिछले मैच में हमने वो शानदार तरीक़े से किया। आज अलग़ पिच है तो उसका अंदाज़ा लगाना अहम होगा। स्मिथ अभी यहां नहीं पहुंचे हैं। मेरे ख़्याल से वह चेन्नई में हैं।"
रज़ा ने कहा, "पहले बल्लेबाज़ी करना बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि पिच शायद धीमी हो सकती है और हमने अतिरिक्त स्पिनर लिया है। हमें टॉप ऑफ स्टंप हिट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने का हमें अधिक मौक़ा नहीं मिलता है और ICC ने हमें वो मौक़ा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से ब्रैंडन टेलर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंगारावा को सावधानी के तौर पर आराम दिया गया है।"
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड (कप्तान), जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टॉयनिस, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, ऐडम ज़ैम्पा, मैट कुनमन
ज़िम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
ZimbabweAustraliaICC Men's T20 World Cup

