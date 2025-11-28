अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे आयुष म्हात्रे

म्हात्रे का हालिया फ़ॉर्म कुछ ख़ास नहीं रहा है। उन्होंने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अच्छा प्रदर्शन कर प्रभावित किया था, जहां उन्हें चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने सात मैचों में लगभग 189 की स्ट्राइक रेट से 240 रन बनाए। लेकिन उसके बाद से उनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रही।

म्हात्रे ने इंग्लैंड दौरे पर चार एकदिवसीय मैचों में सिर्फ़ 27 रन बनाए, लेकिन दो यूथ टेस्ट में 340 रन बनाकर टॉप-स्कोरर रहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तीन एकदिवसीय मैचों में केवल 10 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के ख़िलाफ़ यूथ टेस्ट में उनके नाम सिर्फ़ 38 रन रहे।

भारत के घरेलू सीज़न में खेले गए चार प्रथम श्रेणी मैचों में, जिसमें साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ भारत ए का एक मैच शामिल था, म्हात्रे केवल 26 की औसत से सिर्फ़ 156 रन बना पाए। इसके बाद हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी मुकाबले में उन्होंने रेलवेज़ के ख़िलाफ़ केवल 18 रन बनाए।

अंडर-19 एशिया कप एकदिवसीय फ़ॉर्मैट में खेला जाएगा, जिसमें भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान और दो अन्य क्वालिफ़ाइंग टीमों के साथ है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, एक अन्य क्वालिफ़ायर के साथ ग्रुप बी में है। भारत अपना अभियान 12 दिसंबर को किसी एक क्वालिफायर के ख़िलाफ़ शुरू करेगा।

पुरुषों के अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत की टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनील पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, ऐरन जॉर्ज

*फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर