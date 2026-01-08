मैच (29)
ख़बरें

बांग्लादेश के खेल सलाहकार: हम श्रीलंका में विश्व कप खेलना चाहते हैं

आसिफ़ नज़रुल ने कहा कि BCB ICC को भारत में अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की गंभीरता को समझाने का प्रयास करेगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
08-Jan-2026 • 18 hrs ago
Bangladesh line up for the anthem, Bangladesh vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 13, 2025

T20 विश्व कप में बांग्लादेश के मुक़ाबलों को लेकर अनिश्चितता बरक़रार है  •  AFP/Getty Images

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के मुक़ाबलों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि BCB सुरक्षा संबंधी चिंताओं की गंभीरता के बारे में ICC को समझाने का प्रयास करेगा और उन्होंने साथ ही इस मामले को "बांग्लादेश की गरिमा" से संंबंधित भी बताया।
नज़रुल ने मंगलवार को ICC और BCB की चर्चा के बाद ICC द्वारा प्राप्त हुए संदेश पर बात करते हुए कहा, "आज ICC का पत्र पढ़ने के बाद हमें यह समझ आया कि ICC को भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटरों की सुरक्षा संबंधी समस्या की गंभीरता का पूर्ण रूप से एहसास नहीं है। मेरा मानना है कि यह सिर्फ़ सुरक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अपमान का भी मामला है। BCCI ख़ुद कोलकाता (नाइट राइडर्स) की टीम से कह रहा है कि इस खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती इसलिए उसे बाहर कर दें। यह अपने आप में इस बात की मौन स्वीकृति है कि भारत में खेलना बहुत सुरक्षित नहीं है।"
बांग्लादेश के फ़िलहाल अपने पहले तीन ग्रुप मुक़ाबले कोलकाता जबकि अंतिम मुक़ाबला मुंबई में खेलना है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच बिना कोई स्पष्ट कारण बताए BCCI द्वारा KKR को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिए जाने के बाद वेन्यू को लेकर समस्या खड़ी हो गई।
मुस्तफ़िज़ुर को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश ने अपने देश में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी और BCB ने भारत में विश्व कप मुक़ाबले न खेलने को लेकर ICC को पत्र भी लिखा। इस मुद्दे पर मंगलवार को BCB की ICC के साथ बातचीत हुई और बुधवार सुबह BCB ने बयान जारी करते हुए ICC द्वारा मिली किसी भी चेतावनी का खण्डन किया। इसके साथ ही BCB ने कहा कि वह इस मामले पर ICC के साथ व्यवहारिक समाधान तलाशने का प्रयास करेगा। हालांकि बुधवार को ही नज़रुल ने बांग्लादेश के भारत में विश्व कप मुक़ाबले न खेलने की इच्छा को दोहराया।
नज़रुल ने कहा, "हम भारत में सांप्रदायिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन जब बात हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा, बांग्लादेश की सुरक्षा और गरिमा की बात आती है तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम विश्व कप खेलना चाहते हैं लेकिन हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं जो कि अन्य मेज़बान देश है। हम अपने इस रुख़ पर क़ायम हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम ICC को समझाने के प्रयास में सफल होंगे और ICC हमारे तर्क को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करेगा और हमें विश्व कप में खेलने का मौक़ा देगा।"
"आगे जो भी होता है हम उसके अनुसार रुख़ अख़्तियार करेंगे। अभी के लिए हमारे रुख़ यही है कि हम ICC को यह समझाएंगे कि भारत में हमारे खेलने के लिए हालात सही नहीं हैं।"
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नज़रुल के साथ मौजूद BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं केवल टीम तक ही सीमित नहीं हैं और बोर्ड विश्व कप के संबंध में सरकार की सलाह का पालन करेगा।
उन्होंने कहा, "क्रिकेट बोर्ड के लिए विश्व कप के लिए जाने वाले बांग्लादेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के बारे में पूछना संभव नहीं है, इसमें टीम, प्रशंसक और पत्रकार शामिल हैं। इसलिए हम इस मसले पर सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हर विदेश यात्रा के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।"
"हम ICC को समझाने का प्रयास करेंगे, सुरक्षा से संबंधी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आपको पता है कि हाइब्रिड वर्ल्ड कप आयोजित किए जाने का मुख्य कारण सुरक्षा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम अपनी बात मज़बूती से रख पाएंगे। जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई तब भारत पाकिस्तान नहीं गया था। पाकिस्तान भी विश्व कप खेलने भारत नहीं आया था। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें सही जवाब मिलेगा।"
अगर बांग्लादेश भारत की यात्रा नहीं करता है और ICC बांग्लादेश के मुक़ाबलों को श्रीलंका स्थानांतरित नहीं करता है तो बांग्लादेश विश्व कप से सीधे तौर पर बाहर हो जाएगा क्योंकि उनके सभी मुक़ाबले भारत में हैं।
