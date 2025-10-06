मैच (6)
मारूफ़ा जैसी और गेंदबाज़ों की तलाश में है बांग्लादेश

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने बताया कि कैसे BCB लगातार युवा तेज़ गेंदबाज़ों को ढूढने का प्रयास कर रहा है

राजन राज
06-Oct-2025 • 1 hr ago
Marufa Akter sent back Scotland captain Kathryn Bryce, Bangladesh vs Scotland, Women's T20 World Cup, Sharjah, October 3, 2024

Marufa Akter ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में दो अहम विकेट चटकाए थे  •  ICC/Getty Images

"हमने मारूफ़ा को वहां से ढूंढकर निकाला है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।"
यह बात बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना ने महिला विश्व कप 2025 में बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच से पहले कही। मारूफ़ा अख़्तर पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में हैं। विश्व कप के इसी संस्करण में उन्होंने पाकिस्तान के शुरुआती दो विकेट जिस तरह से लिए, उसका वीडियो अब तक करोड़ों लोग देख चुके होंगे।
कप्तान निगार के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसी प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जिसके ज़रिए वह मारूफ़ा जैसी और भी कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को सामने ला सकता है।
निगार ने कहा, "मारूफ़ा की यात्रा कमाल की रही है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एशियाई देशों में एक अच्छी तेज़ गेंदबाज़ को ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। यहां की लड़कियां शारीरिक रूप से यूरोप की लड़कियों जितनी मज़बूत नहीं होतीं और उनकी लंबाई भी उतनी नहीं होती।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन हमारा BCB लगातार तेज़ गेंदबाज़ों को खोजने के लिए फ़ास्ट बोलिंग हंट जैसे कार्यक्रम चला रहा है ताकि और भी तेज़ गेंदबाज़ों को सामने लाया जा सके। इनमें से कुछ लड़कियां अंडर-19 टीम में हैं और कुछ एमर्जिंग टीम के साथ हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मारूफ़ा की तरह और भी तेज़ गेंदबाज़ बांग्लादेश टीम में शामिल होंगी।"
इसके अलावा बांग्लादेश बोर्ड अपने प्रयास उन इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जहां के बच्चों को बहुत कम एक्सपोज़र मिलता है या जहां की लड़कियों के लिए क्रिकेट को पेशेवर रूप में खेलना अब भी मुश्किल सपना लगता है।
मारूफ़ा के एक पुराने साक्षात्कार का उदाहरण लें। डेली स्टार को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके प्रदर्शन से प्रेरित होकर उनके गांव की और लड़कियां भी क्रिकेट की ओर आकर्षित होंगी, तो उन्होंने कहा था, "ईमानदारी से कहूं तो मेरे गांव में जो लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती होंगी, उनकी अब तक शादी हो चुकी होगी।"
ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, ख़ासकर तब जब मारूफ़ा जैसी गेंदबाज़ अपनी तेज़ी से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज़ों को भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं।
हालांकि मारूफ़ा जैसी युवा गेंदबाज़ों को सुर्खियों की चमक से प्रभावित होने से बचाने के लिए बांग्लादेश टीम भी सतर्क है। शुरुआत से ही उनकी ट्रेनिंग में यह ध्यान रखा जाता है कि वह कैमरों की चमक के प्रभाव से दूर रहें और मैदान पर अपने खेल पर केंद्रित रहें।
जब कप्तान निगार से पूछा गया कि मारूफ़ा को अतिउत्साह और कैमरों की चमक से कैसे दूर रखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा, "मारूफ़ा अभी बहुत युवा हैं। हम उन्हें एक सरल गेम प्लान में रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वह अच्छा प्रदर्शन करें या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के दबाव का सामना न करना पड़े। हम चाहते हैं कि वह हर बार ठंडे दिमाग़ के साथ मैदान पर उतरें।"
उन्होंने आगे कहा, "हमने उन्हें बहुत कम उम्र में टीम में शामिल किया था। उनका संघर्ष अब सबको पता है। वह बेहद मेहनती हैं और इस उम्र में उनका सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है।
उनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पहले T20 विश्व कप के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्हें ट्रेन किया गया है, उसके कारण वह इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देतीं। उनके अंदर अब भी एक बच्चों जैसी मासूमियत है और वह उसका पूरा आनंद ले रही हैं।"
जब भारतीय महिला टीम के ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने पहला वनडे जीता था, तब 18 वर्षीय मारूफ़ा ने शानदार गेंदबाज़ी की थी। उस मैच में उन्होंने केवल 29 रन देकर चार विकेट लिए थे। मैच के बाद स्मृति मांधना ने उनसे कहा था, "तुम्हारी पेस और स्विंग बहुत अच्छी है। फ़ील्डिंग में भी तुम बेहतरीन हो। तुम बहुत आगे जाओगी।" मांधना की बात सही साबित हुई।
उस मैच के बाद से मारूफ़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले दो सालों से वह लगातार सुर्खियों में हैं। उनके आसपास हमेशा सेल्फ़ी लेने वाले दर्शकों और बात करने को तैयार पत्रकारों की भीड़ रहती है। लेकिन उन्हें अच्छी तरह समझाया गया है कि पिता के खेतों से लेकर चमकदार क्रिकेट मैदान तक की यह यात्रा उन्हें केवल मेहनत के बल पर मिली है और आगे भी वही रास्ता अपनाना होगा।
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाले मैच से दो दिन पहले जब बांग्लादेश टीम अभ्यास के लिए आई, तो मारूफ़ा की मेहनत देखकर सभी हैरान रह गए। वॉर्म-अप के बाद उन्होंने लगातार 45 मिनट तक पूरी ताक़त के साथ गेंदबाज़ी की। हर बल्लेबाज़ को आउट करने का प्रयास किया और जिस तरह उनकी गेंद अंदर की ओर मूव हो रही थी, वह अद्भुत था।
अगर मारूफ़ा इसी तरह मेहनत करती रहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ों में से एक बनेंगी और आने वाली पीढ़ियों की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत साबित होंगी।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

