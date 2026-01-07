BCB: ICC भारत में विश्व कप खेलने को लेकर चिंताओं पर बात करने के लिए तैयार
हालांकि BCB ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बांग्लादेश भारत की यात्रा करने पर विचार करेगा या नहीं
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कहा है कि ICC ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी पुरुष T20 विश्व कप में बांग्लादेश की पूर्ण और बिना किसी रुकावट के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के साथ इस मसले पर क़रीब से काम करने की इच्छा व्यक्त की है।
बीती शाम सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप में बांग्लादेश के मुक़ाबले भारत से बाहर स्थानांतरित करने के मसले पर BCB की ICC के साथ हुई वर्चुअल बैठक के बाद क्रिकेट बोर्ड ने अपना बयान जारी किया है। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया है कि बांग्लादेश भारत में खेलेगा या नहीं।
BCB के बयान में कहा गया है, "बोर्ड ने आगामी विश्व कप के मद्देनज़र भारत में बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर जो चिंता व्यक्त की थी और साथ ही बांग्लादेश के मुक़ाबले भारत से बाहर स्थानांतरित करने का जो आग्रह किया था उसके जवाब में ICC की ओर से प्रतिक्रिया मिली है। अपने संदेश में ICC ने टूर्नामेंट में बिना किसी रुकावट के बांग्लादेश की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ICC ने बोर्ड के साथ इस मसले पर क़रीब से काम करने की इच्छा व्यक्त की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि सुरक्षा से संबंधी बोर्ड के सुझावों का स्वागत किया जाएगा और इवेंट से संबंधित विस्तृत सुरक्षा योजना बनाते समय पर इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।"
ESPNcricinfo ने बताया था कि मंगलवार की बैठक में ICC ने बांग्लादेश के मुक़ाबले भारत से बाहर स्थानांतरित करने के आग्रह को अस्वीकार दिया था और यह कहा था कि अगर बांग्लादेश भारत में अपने मुक़ाबले नहीं खेलेगा तो उन्हें अपने अंक गंवाने पड़ेंगे।
आगामी T20 विश्व कप में बांग्लादेश ग्रुप सी में है और उन्हें अपने पहले तीन मुक़ाबले कोलकाता में खेलने हैं। उन्हें 7 फ़रवरी को वेस्टइंडीज़, 9 फ़रवरी को इटली और 14 फ़रवरी को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है जबकि 17 फ़रवरी को उन्हें मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ मुक़ाबला खेलना है।
हालांकि BCB ने ऐसी किसी भी चेतावनी मिलने से इनकार किया। BCB ने कहा, "मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स का भी BCB ने संज्ञान लिया है जिसमें यह बताया गया है कि बोर्ड को ICC से अल्टीमेटम मिला है। BCB यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह दावे पूरी तरह से निराधार हैं और यह ICC द्वारा मिले संदेश से मेल नहीं खाते हैं। ICC T20 विश्व कप में टीम की सुचारू और निर्बाध रूप से भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड, ICC और इवेंट से संबंधित ऑथोरिटी से सहयोगात्मक और पेशेवर बातचीत जारी रखेगा ताकि इसका व्यवहारिक समाधान तलाशा जा सके।"
भारत में बांग्लादेश के न खेलने का मामला BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ किए जाने के बाद सामने आया था।