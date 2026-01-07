BCB: ICC भारत में विश्व कप खेलने को लेकर चिंताओं पर बात करने के लिए तैयार

बीती शाम सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप में बांग्लादेश के मुक़ाबले भारत से बाहर स्थानांतरित करने के मसले पर BCB की ICC के साथ हुई वर्चुअल बैठक के बाद क्रिकेट बोर्ड ने अपना बयान जारी किया है। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया है कि बांग्लादेश भारत में खेलेगा या नहीं।

BCB के बयान में कहा गया है, "बोर्ड ने आगामी विश्व कप के मद्देनज़र भारत में बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर जो चिंता व्यक्त की थी और साथ ही बांग्लादेश के मुक़ाबले भारत से बाहर स्थानांतरित करने का जो आग्रह किया था उसके जवाब में ICC की ओर से प्रतिक्रिया मिली है। अपने संदेश में ICC ने टूर्नामेंट में बिना किसी रुकावट के बांग्लादेश की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ICC ने बोर्ड के साथ इस मसले पर क़रीब से काम करने की इच्छा व्यक्त की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि सुरक्षा से संबंधी बोर्ड के सुझावों का स्वागत किया जाएगा और इवेंट से संबंधित विस्तृत सुरक्षा योजना बनाते समय पर इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।"

आगामी T20 विश्व कप में बांग्लादेश ग्रुप सी में है और उन्हें अपने पहले तीन मुक़ाबले कोलकाता में खेलने हैं। उन्हें 7 फ़रवरी को वेस्टइंडीज़, 9 फ़रवरी को इटली और 14 फ़रवरी को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है जबकि 17 फ़रवरी को उन्हें मुंबई में नेपाल के ख़िलाफ़ मुक़ाबला खेलना है।