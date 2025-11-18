भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली महिला वनडे और T20 सीरीज़ स्थगित

BCB के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ESPNcricinfo से बात करते हुए इस ख़बर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बोर्ड को BCCI से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि इस सफ़ेद गेंद की सीरीज़ को अब किसी और समय आयोजित की जाएगी।

इस स्थगन की कोई औपचारिक वजह नहीं बताई गई है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव इस फै़सले की अहम वजह रही।

यह सीरीज़ ICC के फ़्यूचर टूर्स प्रोग्राम का हिस्सा थी और WPL के अगले संस्करण से पहले भारत का आख़िरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ होती। यह मुक़ाबले कोलकाता और कटक में होने की उम्मीद थी। ODI मुकाबले दोनों टीमों के लिए नई विमेंस ODI चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत होती।