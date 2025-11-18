मैच (30)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
Asia Cup Rising Stars (2)
NPL (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
WBBL (2)
Abu Dhabi T10 (2)
NZ vs WI (1)
BAN vs IRE (1)
ख़बरें

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली महिला वनडे और T20 सीरीज़ स्थगित

BCB के एक प्रवक्ता ने इस ख़बर की पुष्टि की है कि बोर्ड को BCCI से पत्र मिला है, जिसमें सीरीज़ को किसी और तारीख़ पर आयोजित करने की बात कही गई है

ESPNcricinfo स्टाफ़
18-Nov-2025 • 1 hr ago
Rumana Ahmed was castled by Radha Yadav for 1, India vs Bangladesh, Women's Asia Cup 2024, semi-final, Dambulla, July 26, 2024

यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए विमेंस ODI चैंपियनशिप की शुरुआत होती  •  Getty Images

बांग्लादेश महिला टीम की भारत यात्रा को फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सीरीज़ में दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन T20I मैच खेले जाने थे।
BCB के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ESPNcricinfo से बात करते हुए इस ख़बर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बोर्ड को BCCI से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि इस सफ़ेद गेंद की सीरीज़ को अब किसी और समय आयोजित की जाएगी।
इस स्थगन की कोई औपचारिक वजह नहीं बताई गई है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव इस फै़सले की अहम वजह रही।
यह सीरीज़ ICC के फ़्यूचर टूर्स प्रोग्राम का हिस्सा थी और WPL के अगले संस्करण से पहले भारत का आख़िरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ होती। यह मुक़ाबले कोलकाता और कटक में होने की उम्मीद थी। ODI मुकाबले दोनों टीमों के लिए नई विमेंस ODI चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत होती।
इससे पहले इसी साल भारत पुरुष टीम T20 और वनडे सीरीज़ को आगे बढ़ाकर सितंबर 2026 कर दिया गया था, जो मूल रूप से अगस्त 2025 में आयोजित होना था।
उस समय BCCI ने कहा था कि यह फै़सला दोनों बोर्ड के बीच बातचीत के बाद लिया गया है ताकि दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और शेड्यूलिंग को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा जा सके। BCCI ने कहा था कि वह सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दौरे की नई तारीखें जल्द जारी की जाएंगी।
Bangladesh WomenIndia Women

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback