T20 विश्व कप के लिए भारत ना आने के रुख़ पर बांग्लादेश अडिग

भारत और श्रीलंका द्वारा सह-मेज़बानी किया जाने वाला 2026 T20 विश्व कप 7 फ़रवरी से शुरू होना तय है। बांग्लादेश के पहले तीन मैच कोलकाता में और आख़िरी ग्रुप मैच मुंबई में निर्धारित हैं।

BCB ने अपने बयान में कहा, "ICC से हुई चर्चा के दौरान, BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फ़ैसले को फिर से दोहराया। बोर्ड ने ICC से यह अनुरोध भी दोहराया कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए।

"वहीं ICC ने कहा कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है और उन्होंने BCB से अपने रुख़ पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। हालांकि बोर्ड (BCB) का स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि संभावित समाधानों पर बातचीत जारी रहेगी। BCB अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ़ की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ इस मामले पर रचनात्मक तरीके से ICC के साथ बात करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

इस कॉल में BCB की तरफ़ से बोर्ड अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष शकावत हुसैन और फ़ारुक़ अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन व निदेशक नज़मुल आब्दीन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निज़ामुद्दीन चौधरी मौज़ूद थे।

सोमवार को ICC ने BCB के साथ सुरक्षा समीक्षा साझा की थी जिसमें ICC ने बताया था कि बांग्लादेश के भारत का दौरे करने में विशेष ख़तरा नहीं है। यह अंदरूनी समीक्षा BCB की सुरक्षा टीम के साथ साझा की थी जिसमें बताया गया था कि टीम को कुल मिलाकर ख़ास ख़तरा नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर कम से मध्यम जोख़िम और दूसरी जगहों पर कम से बिल्कुल नहीं के बराबर के जोख़िम हैं। यह दुनिया भर में ICC की मानक श्रेणी हैं जो आमतौर पर मैच को दूसरी जगह ले जाने का पर्याप्त कारण नहीं बनतीं।