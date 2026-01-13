मैच (12)
अंडर-19 विश्व कप (3)
विजय हज़ारे ट्राफ़ी (1)
BBL (1)
WPL (1)
BPL (2)
SA20 (1)
Hong Kong All Stars (2)
Super Smash (1)
ख़बरें

T20 विश्व कप के लिए भारत ना आने के रुख़ पर बांग्लादेश अडिग

BCB ने ICC से मीटिंग के बाद जारी किया बयान

Bangladesh started well against Ireland in the third T20I, Bangladesh vs Ireland, 3rd T20I, Chattogram, December 2, 2025

बांग्लादेश के विश्व कप मैच कोलकाता और मुंबई में निर्धारित हैं  •  BCB

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते वह भारत में अपने 2026 T20 विश्व कप के मैच ना खेलने के रुख़ पर अब भी अडिग है। ICC के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंस के बाद BCB ने मंगलवार को एक बयान जारी किया, जिसमें भारत के बाहर मैच कराने के अनुरोध को दोबारा दोहराया गया।
भारत और श्रीलंका द्वारा सह-मेज़बानी किया जाने वाला 2026 T20 विश्व कप 7 फ़रवरी से शुरू होना तय है। बांग्लादेश के पहले तीन मैच कोलकाता में और आख़िरी ग्रुप मैच मुंबई में निर्धारित हैं।
संबंधित
BCB ने अपने बयान में कहा, "ICC से हुई चर्चा के दौरान, BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फ़ैसले को फिर से दोहराया। बोर्ड ने ICC से यह अनुरोध भी दोहराया कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए।
"वहीं ICC ने कहा कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है और उन्होंने BCB से अपने रुख़ पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। हालांकि बोर्ड (BCB) का स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि संभावित समाधानों पर बातचीत जारी रहेगी। BCB अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ़ की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ इस मामले पर रचनात्मक तरीके से ICC के साथ बात करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
इस कॉल में BCB की तरफ़ से बोर्ड अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष शकावत हुसैन और फ़ारुक़ अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन व निदेशक नज़मुल आब्दीन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निज़ामुद्दीन चौधरी मौज़ूद थे।
सोमवार को ICC ने BCB के साथ सुरक्षा समीक्षा साझा की थी जिसमें ICC ने बताया था कि बांग्लादेश के भारत का दौरे करने में विशेष ख़तरा नहीं है। यह अंदरूनी समीक्षा BCB की सुरक्षा टीम के साथ साझा की थी जिसमें बताया गया था कि टीम को कुल मिलाकर ख़ास ख़तरा नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर कम से मध्यम जोख़िम और दूसरी जगहों पर कम से बिल्कुल नहीं के बराबर के जोख़िम हैं। यह दुनिया भर में ICC की मानक श्रेणी हैं जो आमतौर पर मैच को दूसरी जगह ले जाने का पर्याप्त कारण नहीं बनतीं।
बांग्लादेश के भारत में खेलने को लेकर समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपने दल से रिलीज़ करने का निर्देश दिया। इसके पीछे कारण नहीं बताया गया है लेकिन हालिया समय में दो देशों के बीच संबंधों में खटास पड़ी है। मुस्तफ़िज़ुर को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश ने अपने देश में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी और इसके बाद BCB ने ICC को इस संबंध में पत्र लिखा कि बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप के मुक़ाबले नहीं खेलना चाहता है।
BangladeshIndiaICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback