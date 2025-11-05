मैच (22)
BCB ने निगार सुल्ताना पर लगे शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों को "निराधार" बताया

जहानारा आलम ने दावा किया था कि बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान अपनी टीम की साथियों को "पीटती हैं"

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Nov-2025 • 3 hrs ago
Nigar Sultana talks to her players, Bangladesh vs New Zealand, Women's ODI World Cup, Guwahati, October 10, 2025

निगार सुल्ताना पर उनकी पूर्व साथी खिलाड़ी जहानारा आलम ने आरोप लगाए हैं  •  ICC/Getty Images

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज़ गेंदबाज़ जहानारा आलम द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर लगाए गए शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।
आलम ने दिसंबर 2024 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने बांग्लादेश के अख़बार कालेर कंठो को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सुल्ताना अपनी टीम के साथियों को "पीटती हैं"।
BCB ने अपने बयान में कहा, "बोर्ड इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। ये आरोप निराधार, मनगढ़ंत और पूरी तरह झूठे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे भ्रामक और अपमानजनक दावे उस समय किए गए हैं जब बांग्लादेश महिला टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता और सराहनीय प्रगति दिखा रही है।"
"बोर्ड का मानना है कि इन टिप्पणियों का समय और स्वरूप जानबूझकर चुना गया है, जिनका उद्देश्य टीम की भावना और आत्मविश्वास को कमज़ोर करना है। यह भी निराशाजनक है कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसका फ़िलहाल बांग्लादेश क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है, सार्वजनिक रूप से ऐसे भ्रामक बयान दे रहा है।"
"BCB यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसे महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तानी, खिलाड़ियों और प्रबंधन पर पूरा भरोसा है। बोर्ड को इन आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है और वह टीम और उसके सदस्यों के साथ मज़बूती से खड़ा है।"
हाल ही में भारत और श्रीलंका में हुए महिला विश्व कप में बांग्लादेश आठ टीमों में से सातवें स्थान पर रहा था। टीम की एकमात्र जीत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आई थी। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका और श्रीलंका को कड़ी टक्कर दी थी।
