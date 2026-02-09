मैच (10)
गिल, बुमराह और जाडेजा BCCI की नई कॉन्ट्रैक्ट सूची में शीर्ष पर

सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट खेलने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली को B श्रेणी में रखा गया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 9, 2026, 4:38 PM • 2 hrs ago
Shubman Gill and Jasprit Bumrah share a light moment, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 4th Day, October 13, 2025

शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह नई BCCI कॉन्ट्रैक्ट्स सूची के शीर्ष श्रेणी में हैं  •  Associated Press

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीन में से सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट खेलने वाले पूर्व भारतीय कप्तानों विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2025-26 के BCCI कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की सूची में B श्रेणी में रखा गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू होगा।
शीर्ष स्तर के A श्रेणी में केवल तीन खिलाड़ी, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, और ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा शामिल हैं। नई कॉन्ट्रैक्ट सूची में A+ श्रेणी नहीं है, जो 2024-25 की सूची में मौजूद था। उस श्रेणी में कोहली, रोहित, बुमराह और जाडेजा चार खिलाड़ी थे।
पिछले साल रोहित से टेस्ट और वनडे कप्तानी संभालने वाले गिल इस सूची में सबसे बड़ा उछाल पाने वाले खिलाड़ी हैं। T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव B श्रेणी में हैं, जहां उनके साथ सीनियर खिलाड़ियों में टेस्ट विकेटकीपर और उपकप्तान ऋषभ पंत, बल्लेबाज़ केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज शामिल हैं।
स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को B श्रेणी से नीचे करके C में डाल दिया गया है, जबकि वह दोनों सफ़ेद गेंद की टीमों में अहम खिलाड़ी और इस समय T20 विश्व कप में भारतीय टीम के उपकप्तान हैं।
कोई नया खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट सूची में खिलाड़ियों की संख्या 34 से घटाकर 30 कर दी गई है। सीनियर तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी, सरफ़राज़ ख़ान, रजत पाटीदार और मुकेश कुमार मौजूदा सूची से बाहर हो गए हैं। BCCI ने तीनों श्रेणी के वेतनमान का खुलासा नहीं किया है।

2025-26 के लिए BCCI के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची

A श्रेणी: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जाडेजा।
B श्रेणी: वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर।
C श्रेणी: अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, बी साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़।
