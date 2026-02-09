गिल, बुमराह और जाडेजा BCCI की नई कॉन्ट्रैक्ट सूची में शीर्ष पर

पिछले साल रोहित से टेस्ट और वनडे कप्तानी संभालने वाले गिल इस सूची में सबसे बड़ा उछाल पाने वाले खिलाड़ी हैं। T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव B श्रेणी में हैं, जहां उनके साथ सीनियर खिलाड़ियों में टेस्ट विकेटकीपर और उपकप्तान ऋषभ पंत, बल्लेबाज़ केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर , कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज शामिल हैं।

स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को B श्रेणी से नीचे करके C में डाल दिया गया है, जबकि वह दोनों सफ़ेद गेंद की टीमों में अहम खिलाड़ी और इस समय T20 विश्व कप में भारतीय टीम के उपकप्तान हैं।

कोई नया खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट सूची में खिलाड़ियों की संख्या 34 से घटाकर 30 कर दी गई है। सीनियर तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी, सरफ़राज़ ख़ान, रजत पाटीदार और मुकेश कुमार मौजूदा सूची से बाहर हो गए हैं। BCCI ने तीनों श्रेणी के वेतनमान का खुलासा नहीं किया है।

2025-26 के लिए BCCI के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची

A श्रेणी: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जाडेजा।



B श्रेणी: वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर।

