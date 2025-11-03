विश्व विजेता भारतीय महिला टीम को 51 करोड़ रुपए देगी BCCI
टीम को लगभग 40 करोड़ रुपये ICC भी देगी
भारतीय टीम ने लंबे समय से प्रतीक्षित विश्व कप की ट्रॉफ़ी उठाई • ICC/Getty Images
