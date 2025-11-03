विश्व विजेता भारतीय महिला टीम को 51 करोड़ रुपए देगी BCCI

टीम ऑफ़ द टूर्नामेंट : मांधना, वुलफ़ार्ट, गार्डनर, एकलस्टन और?

'यह रात महिला क्रिकेट को बदल कर रख देगी' : भारत की विश्व कप जीत का जश्न

आंकड़े : पंजा निकाल और अर्धशतक लगाकर दीप्ति ने अपने नाम किया कीर्तिमान

हरमनप्रीत : टीम को ख़ुद पर विश्वास था कि हम यह विश्व कप जीत सकते हैं

शेफ़ाली से गेंदबाज़ी कराने पर हरमनप्रीत : मुझे पता था कि आज उसका दिन है

भारत ने 2023 में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जीता था, लेकिन यह उनकी पहली सीनियर वैश्विक ट्रॉफ़ी है।