BCCI के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जेमिमाह रॉड्रिग्स को मिला प्रमोशन

ESPNcricinfo Ltd

इस बीच स्नेह राणा ने भी 2025 में शानदार अंतरराष्ट्रीय वापसी के बाद ग्रेड B में जगह बनाई। श्रीलंका त्रिकोणीय सीरीज़ में उनके 15 विकेटों ने उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिलाया। पिछले साल की तरह शेफ़ाली वर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह बीच के टियर में बनी हुई हैं।

ग्रेड A: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा

ग्रेड B: रेणुका ठाकुर, शेफ़ाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतीका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी