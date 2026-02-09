BCCI के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जेमिमाह रॉड्रिग्स को मिला प्रमोशन
पूजा वस्त्रकर और श्रेयंका पाटिल कॉन्ट्रैक्ट सूची से बाहर, कई नए नामों का प्रवेश
जेमिमाह रॉड्रिग्स को 2025-26 के लिए BCCI के महिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स सूची में शीर्ष ग्रेड दिया गया है। रॉड्रिग्स को यह प्रमोशन शानदार फ़ॉर्म में वापसी के बाद मिला, जिसने पिछले साल नवंबर में भारत की पहली विश्व कप जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि BCCI ने अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल के वेतनमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें ग्रेड A के लिए 50 लाख, ग्रेड B के लिए 30 लाख और ग्रेड C के लिए INR 10 लाख रूपये तय किए गए थे।
रॉड्रिग्स के सेमीफ़ाइनल में लगाए गए शतक ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। वह ग्रेड A में शामिल होने वाली अकेली नई खिलाड़ी हैं। इस ग्रेड में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। ग्रेड B में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जहां राधा यादव, अमनजोत कौर और अरुंधति रेड्डी को प्रमोशन मिला है, जबकि प्रतिका रावल, क्रांति गौड़ और उमा छेत्री नए नाम हैं। रावल विश्व कप में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ रहीं, जिन्होंने चोटिल होने से पहले छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए, जबकि गौड़ ने पिछले जुलाई इंग्लैंड में भारत की वनडे सीरीज़ जीत में खासा प्रभावित किया, जहां उन्होंने करियर के सर्वश्रेष्ठ 6/52 के आंकड़े दर्ज किए थे।
इस बीच स्नेह राणा ने भी 2025 में शानदार अंतरराष्ट्रीय वापसी के बाद ग्रेड B में जगह बनाई। श्रीलंका त्रिकोणीय सीरीज़ में उनके 15 विकेटों ने उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिलाया। पिछले साल की तरह शेफ़ाली वर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह बीच के टियर में बनी हुई हैं।
घुटने की चोट से उबर रहीं यास्तिका भाटिया को छोड़कर ग्रेड C में ज़्यादातर नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इनमें ख़ास तौर पर श्री चरणी और हरलीन देओल शामिल हैं। दोनों विश्व कप विजेता दल का हिस्सा थीं। चरणी दीप्ति (22) के बाद भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ (14) रहीं, जबकि हरलीन ने इस विश्व कप अभियान में सात मैच खेले।
दिसंबर में श्रीलंका के ख़िलाफ़ घरेलू T20I सीरीज़ में डेब्यू करने वाली वैष्णवी शर्मा और G कमलिनी भी इस सूची में शामिल हैं। इनके साथ काश्वी गौतम और तेजल हसबनिस भी हैं।
ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल और पूजा वस्त्रकर इस कॉन्ट्रैक्ट सूची से बाहर हैं। दोनों पिछले चक्र में ग्रेड C में शामिल थीं और उनका साल चोटों से उबरने में गुज़रा। पाटिल और वस्त्रकर ने हाल ही में पिछले सप्ताह RCB की ख़िताबी WPL जीत का हिस्सा थीं। पाटिल को अगले सप्ताह शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भारत की T20I टीम में चुना गया है।
ग्रेड A: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा
ग्रेड B: रेणुका ठाकुर, शेफ़ाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतीका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी
ग्रेड C: श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काश्वी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा, तेजल हसबनिस