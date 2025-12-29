भूटान के सोनम येशे ने आठ विकेट लेकर T20I क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड
अंतरराष्ट्रीय या घरेलू स्तर पर T20 क्रिकेट में इससे पहले कभी किसी गेंदबाज़ ने एक मैच में आठ विकेट नहीं लिए थे
भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे एक T20 मैच में आठ विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ बन गए हैं। यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू T20 क्रिकेट में पहली बार हासिल किया गया है।
22 वर्षीय येशे ने यह कारनामा शुक्रवार को गेलेफू में म्यांमार के ख़िलाफ़ तीसरे T20I में हासिल किया। उन्होंने अपने चार ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट झटके। भूटान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 9 विकेट के नुक़सान पर 127 रन बनाए थे। इसके जवाब में म्यांमार की पूरी टीम को 45 रन सिमट गई। इस सीरीज़ में येशे अब तक चार मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं। सीरीज़ का आख़िरी मुक़ाबला सोमवार को खेला जाना है।
येशे से पहले पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल दो गेंदबाज़ों ने सात विकेट लिए थे। सयाज़रुल इद्रुस ने 2023 में चीन के ख़िलाफ़ मलेशिया के लिए 8 रन देकर 7 विकेट लिए थे। वहीं अली दाऊद ने 2025 में भूटान के ख़िलाफ़ बहरीन के लिए 19 रन देकर 7 विकेट झटके थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर भी यह कारनामा सिर्फ़ दो बार हुआ है। कॉलिन एकरमैन ने 2019 में बर्मिंघम बियर्स के ख़िलाफ़ लीसेस्टरशर के लिए 18 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जबकि तस्कीन अहमद ने 2025 में ढाका कैपिटल्स के ख़िलाफ़ दरबार राजशाही के लिए 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे।
महिला T20I और कुल मिलाकर T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े शून्य रन देकर 7 विकेट हैं, जो 2024 में मंगोलिया के ख़िलाफ़ इंडोनेशिया की रोहमालिया ने दर्ज किए थे। यह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हुए चार सात विकेट हॉल में से एक है। बाक़ी तीन प्रदर्शन फ्रेडरिक ओवरडाइक ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ नीदरलैंड्स के लिए 3 रन देकर 7 विकेट, एलिसन स्टॉक्स ने पेरू के ख़िलाफ़ अर्जेंटीना के लिए 3 रन देकर 7 विकेट और समंथि दुनुकेदेनिया ने चेक रिपब्लिक के ख़िलाफ़ साइप्रस के लिए 15 रन देकर 7 विकेट लेकर दर्ज किए थे। महिला T20 मैचों में ऐसे चार और मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
येशे ने जुलाई 2022 में मलेशिया के ख़िलाफ़ अपना T20I डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इसके बाद विकेट इस रफ़्तार से नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम 34 T20I मैचों में 37 विकेट दर्ज हैं।