भूटान के सोनम येशे ने आठ विकेट लेकर T20I क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड

येशे ने जुलाई 2022 में मलेशिया के ख़िलाफ़ अपना T20I डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इसके बाद विकेट इस रफ़्तार से नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम 34 T20I मैचों में 37 विकेट दर्ज हैं।