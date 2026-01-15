BCB ने नज़मुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी बॉयकॉट पर अड़े
बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने उनके ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणियों के चलते BCB निदेशक के इस्तीफ़े की मांग की थी
बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को लेकर सार्वजनिक रूप से की गई "आपत्तिजनक टिप्पणी" को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने डॉयरेक्टर एम नज़मुल इस्माल के ख़िलाफ़ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दिन के निर्धारित BPL मैच के शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही ये नोटिस आई है क्योंकि खिलाड़ियों की संस्था CWAB ने इस्लाम के इस्तीफ़ा नहीं देने पर पूरे देश में सभी तरह की क्रिकेट के बॉयकॉट की घोषणा की थी।
गुरुवार की सुबह ढाका क्रिकेट लीग के निर्धारित चार फर्स्ट-डिवीजन मैच शुरू नहीं हुए जिससे BCB की चिंता गंभीर हो गई। ESPNcricinfo को पता चला है कि चट्टोग्राम रॉयल्स और नोख़ली एक्सप्रेस के खिलाड़ी जिन्हें गुरुवार को BPL मैच खेलना था बॉयकॉट के पक्ष में हैं।
BCB के बयान में कहा गया, "बोर्ड के जिन सदस्यों से समस्या है उनके ख़िलाफ़ BCB ने औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू कर दी है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे 48 घंटे के भीतर लिखित प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। इस मामले में आगे कार्यवाई के हिसाब से उचित निर्णय लिया जाएगा।"
ESPNcricinfo समझता है कि कुछ बोर्ड डॉयरेक्टर्स ने CWAB प्रेसीडेंट मोहम्मद मिथुन से बुधवार की रात में संपर्क किया है और उन्हें प्रस्ताव दिया है कि नज़मुल फाइनेंस कमिटी के चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा देंगे। हालांकि, मिथुन ने कहा है कि खिलाड़ियों का बॉयकॉट जारी रहेगा।
गुरुवार को BPL के पहले मैच का टॉस स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे होना था, लेकिन टीमें मैदान पर नहीं पहुंची। CWAB अब एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके BCB के सामने अपनी मांगों को रख सकता है।
