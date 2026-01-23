मैच (29)
ख़बरें

WPL 2026 से बाहर हुईं DC की दीया यादव और माडीवाला ममता

ऑलराउंडर प्रगति सिंह और तेज़ गेंदबाज़ ई सृजना को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया

Deeya Yadav, 16, made her WPL debut, Mumbai Indians vs Delhi Capitals, WPL 2026, Vadodara, January 20, 2026

दीया यादव WPL खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थीं  •  BCCI

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए WPL 2026 का सफ़र चोटों के कारण मुश्किल होता जा रहा है। टीम की दो युवा खिलाड़ी, दीया यादव और माडीवाला ममता चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह भरने के लिए DC ने ऑलराउंडर प्रगति सिंह और तज़ गेंदबाज़ ई सृजना को अपने दल में शामिल किया है। दोनों ही खिलाड़ियों को उनके 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर साइन किया गया है।
पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाली 22 साल की प्रगति एक प्रभावी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफ़ी में उन्होंने 105.14 के स्ट्राइक रेट से 143 रन बनाकर अपनी बल्लेबाज़ी का हुनर दिखाया था, जहां वह पंजाब की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज़ रहीं। इसके अलावा, पिछले साल की घरेलू वनडे प्रतियोगिता में उन्होंने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए आठ विकेट चटकाए थे। वहीं, 20 वर्षीय सृजना हैदराबाद के लिए खेलती हैं और इससे पहले DC के साथ नेट गेंदबाज़ के तौर पर काम कर चुकी हैं। 2023-24 में सीनियर डेब्यू करने वाली सृजना अपनी रफ़्तार से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।
इन बदलावों के बीच टीम को अपनी उन प्रतिभाओं की कमी खलेगी जो ऐतिहासिक कारणों से चर्चा में रहीं। दीया यादव ने महज़ 16 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ डेब्यू कर सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया था। हालांकि उस मैच में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का ज़्यादा मौक़ा नहीं मिला, लेकिन उनका बाहर होना टीम के लिए एक विकल्प कम होने जैसा है। दूसरी ओर, ममता को अभी भी अपने पहले WPL मैच का इंतज़ार है।
सीज़न की शुरुआत से पहले एनाबेल सदरलैंड का निजी कारणों से हटना और अब इन भारतीय खिलाड़ियों की चोट ने DC की गहराई की परीक्षा ली है। DC फ़िलहाल पांच मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर है। अब शनिवार शाम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विरुद्ध होने वाले अहम मुक़ाबले में इन नए चेहरों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी।
