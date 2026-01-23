WPL 2026 से बाहर हुईं DC की दीया यादव और माडीवाला ममता

पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाली 22 साल की प्रगति एक प्रभावी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफ़ी में उन्होंने 105.14 के स्ट्राइक रेट से 143 रन बनाकर अपनी बल्लेबाज़ी का हुनर दिखाया था, जहां वह पंजाब की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज़ रहीं। इसके अलावा, पिछले साल की घरेलू वनडे प्रतियोगिता में उन्होंने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए आठ विकेट चटकाए थे। वहीं, 20 वर्षीय सृजना हैदराबाद के लिए खेलती हैं और इससे पहले DC के साथ नेट गेंदबाज़ के तौर पर काम कर चुकी हैं। 2023-24 में सीनियर डेब्यू करने वाली सृजना अपनी रफ़्तार से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।