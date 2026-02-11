अतिरिक्त बल्लेबाज़ी विकल्प के साथ उतरा इंग्लैंड, ओवर्टन को मौक़ा

वेस्टइंडीज़ : 1 ब्रैंडन किंग, 2 शे होप (कप्तान), 3 शिमरॉन हेटमयार, 4 रॉवमन पॉवेल, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रॉस्टन चेज़, 7 जेसन होल्डर, 8 रोमारियो शेफ़र्ड, 9 अकील हुसैन,10 गुडाकेश मोती, 11 शमार जोसेफ़

इंग्लैंड : 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर, 3 जेकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद

शे होप: हम भी पहले गेंदबाज़ी ही करते लेकिन अब बल्लेबाज़ी के साथ बेहतर शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। यह हमारे लिए बड़ा मुक़ाबला है और हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे एकादश में एक बदलाव है - फ़ोर्ड नहीं खेल रहे हैं और चेज़ एकादश में शामिल हैं। यह एक रणनीतिक फ़ैसला है जो हमने विपक्षी टीम में मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया है।