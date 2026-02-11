T20 विश्व कप (6)
ख़बरें

अतिरिक्त बल्लेबाज़ी विकल्प के साथ उतरा इंग्लैंड, ओवर्टन को मौक़ा

वेस्टइंडीज़ के एकादश में चेज़ और इंग्लैंड के एकादश में ओवर्टन को शामिल किया गया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 11, 2026, 1:15 PM • 52 mins ago
Jamie Overton claimed the key wicket of Pathum Nissanka, Sri Lanka vs England, 3rd ODI, Colombo, January 27, 2026

Jamie Overton को ल्यूक वुड की जगह शामिल किया गया है  •  AFP/Getty Images

T20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज़ के मुक़ाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करना का फ़ैसला किया है। वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ दोनों टीमों में एक-एक बदलाव है। इंग्लैंड के एकादश में जेमी ओवर्टन को जगह मिली है जबकि वेस्टइंडीज़ में रॉस्टन चेज़ की वापसी हुई है। इंग्लैंड के एकादश में ल्यूक वुड को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इस फ़ैसले के पीछे ब्रूक ने कहा कि वह एकादश में अतिरिक्त बल्लेबाज़ी विकल्प सुनिश्चित करना चाहते थे इसलिए ओवर्टन को जगह दी गई है।
वेस्टइंडीज़ : 1 ब्रैंडन किंग, 2 शे होप (कप्तान), 3 शिमरॉन हेटमयार, 4 रॉवमन पॉवेल, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रॉस्टन चेज़, 7 जेसन होल्डर, 8 रोमारियो शेफ़र्ड, 9 अकील हुसैन,10 गुडाकेश मोती, 11 शमार जोसेफ़
इंग्लैंड : 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर, 3 जेकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
शे होप: हम भी पहले गेंदबाज़ी ही करते लेकिन अब बल्लेबाज़ी के साथ बेहतर शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। यह हमारे लिए बड़ा मुक़ाबला है और हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे एकादश में एक बदलाव है - फ़ोर्ड नहीं खेल रहे हैं और चेज़ एकादश में शामिल हैं। यह एक रणनीतिक फ़ैसला है जो हमने विपक्षी टीम में मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
हैरी ब्रूक: हम गेंदबाज़ी करेंगे। हमने स्टैट्स देखे हैं और यह बाद में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम के पक्ष में हैं। ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन एकादश में शामिल हैं। हम बल्लेबाज़ी में गहराई सुनिश्चित करना चाहते थे इसलिए हमने यह फ़ैसला लिया है।
West IndiesEnglandWest Indies vs EnglandICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback