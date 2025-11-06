WBBL 2025-26 के बारे में जानें सबकुछ

विश्व कप में जो भी खिलाड़ी शामिल हुए थे, उन्हें आराम करने का ज़्यादा मौक़ा नहीं मिलेगा। विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) इसी सप्ताह के अंत में शुरू हो रहा है। इस सीज़न में किन बातों पर नज़र रखनी है और किन खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं।

टूर्नामेंट कब होगा?

टूर्नामेंट की शुरुआत नौ नवंबर को तीन मैचों वाले दिन से होगी। वनडे विश्व कप चल रहा था, उसी कारण से इस बार शुरुआत सामान्य से थोड़ी देर से है। BBL शुरू होने से एक दिन पहले टूर्नामेंट का फ़ाइनल 13 दिसंबर को होगा।

टूर्नामेंट का ढांचा क्या है?

पिछले सीज़न में टूर्नामेंट को घटाकर 40 मैच और फ़ाइनल तक कर दिया गया था ताकि यह BBL के समान रहे और महिला क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर में आसानी से फ़िट हो सके। हर टीम लीग स्टेज में 10 मैच खेलेगी।

2021 से जारी तीन मैचों वाले फ़ाइनल फ़ॉर्मेट को बरकरार रखा गया है। लीग चरण की शीर्ष चार टीमें नॉकआउट में जगह बनाएंगी। जो टीम पहले स्थान पर रहेगी, वो फ़ाइनल की मेज़बान होगी। तीसरे और चौथे स्थान की टीमें 9 दिसंबर को नॉकआउट खेलेंगी। उस मैच की विजेता टीम दो दिन बाद दूसरे स्थान पर रही टीम से 'चैलेंजर' मुकाबले में भिड़ेगी, जिसका विजेता फ़ाइनल में पहुंचेगा।

पिछली बार कौन चैंपियन बना था?

मेलबर्न रेनेगेड्स को इस सीज़न हेली मैथ्यूज़ की कमी खलेगी • Getty Images

ओवरसीज़ ड्राफ़्ट में क्या हुआ?

क्या शेड्यूल को लेकर कोई टकराव है?

टीमें

अंतिम पुष्टि बाकी

एडिलेड स्ट्राइकर्स

जेम्मा बार्स्बी, टेमी बोमॉन्ट, डार्सी ब्राउन, सोफ़ी एक्लस्टन, एनसु मुशंग्वे, तालिया मैक्ग्रा, ब्रिजेट पैटरसन, मैडी पेनना, मेगान शूट, अमांडाजेड वेलिंगटन, लॉरा वुलफ़ार्ट

ब्रिस्बेन हीट

लिली बैसिंगथवाइट, बॉनी बेरी, लूसी बर्क, नदीन डी क्लर्क, सियाना जिंजर, लूसी हैमिल्टन, निकोला हैनकॉक, ग्रेस हैरिस, शिनेल हेनरी, जेस जोनासन, चार्ली नॉट, ग्रेस पार्सन्स, जॉर्जिया रेडमेन, जेमिमाह रॉड्रिग्स, मिकायला रिगली

होबार्ट हरिकेन्स

निकोला कैरी, हीदर ग्रैम, रूथ जॉनस्टन, लिज़ेल ली, नैट सीवर-ब्रंट, हेली सिल्वर-होल्म्स, एमी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ, लिंसी स्मिथ, मॉली स्ट्रानो, रैचल ट्रेनामन, एलिस विलानी, कैल्ली विल्सन, डैनी वायट हॉज

मेलबर्न रेनेगेड्स

चारिस बेकर, एलिस कैप्सी, सारा कॉइट, एम्मा डेब्रू, डिएंड्रा डॉटिन, निकोल फ़ाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, मिल्ली इलिंगवर्थ, सारा कैनेडी, सोफ़ी मोलिन्यू, डेविना पेरिन, नाओमी स्टालेनबर्ग, जॉर्जिया वेयरहम, कोर्टनी वेब, इज़ी वॉन्ग

मेलबर्न स्टार्स

सोफ़ी डे, किम गार्थ, डैनी गिब्सन, मैसी गिब्सन, एला हेवार्ड, एमी जोन्स, मरीजान काप, मेग लैनिंग, रीस मैककेना, इनस मैककिओन, साशा मोलोनी, जॉर्जिया प्रेस्टविज, सोफ़ी रीड, एनाबेल सदरलैंड

पर्थ स्कॉर्चर्स

क्लो एंसवर्थ, मैडी डार्क, सोफ़ी डिवाइन, एमी एडगर, मिकायला हिंक्ली, एबनी हॉस्किन, फ़्रेया कैम्प, अलाना किंग, केटी मैक, लिली मिल्स, बेथ मूनी, क्लो पिपारो, पेज स्कोलफ़ील्ड

सिडनी सिक्सर्स

कावीम ब्रे, मैटलन ब्राउन, एरिन बर्न्स, मैथिल्डा कार्माइकल, लॉरेन चीटल, सोफ़िया डंक्ली, एशले गार्डनर, एलिसा हीली, एल्सा हंटर, अमेलिया केर, लॉरेन कूआ, एम्मा मैनिक्स-गीव्स, एलिस पेरी, कोर्टनी सिप्पेल, मैडी विलियर्स

सिडनी थंडर

चमारी अतापट्टू, सैम बेट्स, एला ब्रिस्को, हैना डार्लिंगटन, सिएना ईव, हसरत गिल, लॉरा हैरिस, शबनीम इस्माइल, हीदर नाइट, अनिका लीरॉयड, फ़ीबी लिचफ़ील्ड, टनेल पेशल, जॉर्जिया वॉल, तालिया विल्सन

अगर किसी मेलबर्न टीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई किया तो MCG पर फाइनल होने की संभावना है • Getty Images

क्या बड़े स्टेडियमों का इस्तेमाल होगा?

इस बार 'स्टेडियम सीरीज़', जिसमें मैच MCG, SCG और गाबा में होते थे, स्थगित कर दी गई है। हालांकि एडिलेड ओवल 28 नवंबर को एक स्ट्राइकर्स मैच की मेज़बानी करेगा, जो डबल हेडर का हिस्सा होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह शेड्यूलिंग की वजह से हुआ है और भविष्य में ये मैच वापस बड़े स्टेडियमों में हो सकते हैं।

बिग बैश लीग्स के हेड एलिस्टर डॉब्सन ने कहा, "शेड्यूलिंग के कारण और बड़े मैदानों में मैच फिट करने की ज़रूरत के चलते इस बार सही स्लॉट नहीं मिल पाया। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में हम वहां नहीं लौटेंगे। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लीग को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियमों में खेलना हमारी सोच का हिस्सा है।"

अगर मेलबर्न की कोई टीम फ़ाइनल में पहुंचती है तो MCG पर फ़ाइनल होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यह नाइट मैच होगा और जंक्शन ओवल में नई लाइट्स तब तक इंस्टॉल नहीं होंगी।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

टेस फ्लिंटॉफ मेलबर्न स्टार्स छोड़कर रेनेगेड्स ज्वाइन की है। वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की उभरती ऑलराउंडर हैं। उन्हें इस साल के शुरू में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो उनके आंकड़ों को देखकर थोड़ा चौंकाने वाला था। नेशनल सेलेक्टर शॉन फ्लेग्लर ने कहा, "अगर सिर्फ़ परफॉर्मेंस देखें तो लोग कहेंगे, क्यों?" लेकिन उसमें कुछ अलग है, जो उन्हें ख़ास बनाता है। पिछले सीज़न में उन्होंने नौ मैचों में तीन विकेट लिए और सिर्फ़ 9.83 की औसत से रन बनाए थे। यह सीज़न उनके लिए खु़द को साबित करने का मौक़ा होगा।

ODI विश्व कप में रन चार्ट में शीर्ष पर रहने के बाद लॉरा वुलफ़ार्ट WBBL में उतरेंगी • ICC/Getty Images

लॉरा वुलफ़ार्ट ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सेमीफ़ाइनल में बेहतरीन पारी खेली और फ़ाइनल में भी शतक जमाया। हालांकि उनकी टीम जीत नहीं सकी। लगातार दो बार 400 से ज़्यादा रन वाले सीज़न के बाद पिछले साल वुलफ़ार्ट के लिए थोड़ा मुश्किल रहा था। तब उन्होंने नौ पारियों में सिर्फ़ 193 रन बनाए। इस बार उनकी चुनौती रहेगी कि विश्व कप की सफलता के बाद खु़द को दोबारा फोकस में लाएं।

सियाना जिंजर, 20 वर्षीय ऑलराउंडर, अब तक केवल छह WBBL मैच खेल चुकी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया A के लिए भारत A के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और चार दिवसीय मैच में शतक भी जड़ा था।