शांता रंगस्वामी को ICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
वेंकट सुंदरम को सचिव पद का प्रभार दिया गया है
पूर्व भारतीय महिला कप्तान शांता रंगस्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही पूर्व दिल्ली के पुरुष ओपनर वेंकट सुंदरम को सचिव नियुक्त किया गया है।
सुंदरम दिसंबर 2024 से ICA के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें पूर्व अध्यक्ष अंशुमान गायकवाड़ के निधन के बाद बिना विरोध के चुना गया था। दीपक जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सदस्य प्रतिनिधि ज्योति थट्टे और संतोष सुब्रमण्यम हैं।
ICA बोर्ड ने पूर्व भारतीय महिला कप्तान सुधा शाह और शुभांगी कुलकर्णी को BCCI की एपेक्स काउंसिल और IPL गवर्निंग काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नामित किया है।
वी चामुंडेश्वरा नाथ BCCI एपेक्स काउंसिल के पुरुष प्रतिनिधि हैं। वह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से हैं।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "यह चुनाव 'इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन' (ICA) के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक मोड़ है। हमारी एसोसिएशन की प्रगतिशील सोच और समावेशी नेतृत्व की प्रतिबद्धता इस बात से ज़ाहिर होती है कि अब ICA बोर्ड में दो महिलाएं काम करेंगी। पहली बार हमें एक महिला अध्यक्ष और IPL गवर्निंग काउंसिल के लिए एक महिला नॉमिनी मिली हैं।"