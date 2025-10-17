शांता रंगस्वामी को ICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुंदरम दिसंबर 2024 से ICA के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें पूर्व अध्यक्ष अंशुमान गायकवाड़ के निधन के बाद बिना विरोध के चुना गया था। दीपक जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सदस्य प्रतिनिधि ज्योति थट्टे और संतोष सुब्रमण्यम हैं।

वी चामुंडेश्वरा नाथ BCCI एपेक्स काउंसिल के पुरुष प्रतिनिधि हैं। वह हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से हैं।