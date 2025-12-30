वर्षों तक कोमा में रहने के बाद पूर्व श्रीलंकाई अंडर-19 क्रिकेटर अक्षु फ़र्नांडो का निधन

समुद्री तट पर अभ्यास के बाद फ़र्नांडो 28 दिसंबर, 2018 को दक्षिणी कोलंबो के माउंड लाविनिया में एक असुरक्षित रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे इसी दौरान वह एक ट्रेन की चपेट में आ गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह अधिकांश समय लाइफ़ सपोर्ट पर ही रहे।

27 वर्षीय दाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ फ़र्नांडो जब ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस समय उनके करियर ने अपनी उड़ान ही भरी थी। दुर्घटना से कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने रगामा क्रिकेट क्लब के लिए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक जड़ा था। उस समय वह अपनी ऑफ़ स्पिन पर भी काम कर रहे थे। सीनियर लेवल पर उन्होंने सात बार 50 से अधिक के स्कोर बनाए थे।

नौ वर्ष के घरेलू क्रिकेट करियर में उन्होंने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब, पनादुरा स्पोर्ट्स क्लब और चिलाव मारियंस स्पोर्ट्स क्लब जैसे क्लब के लिए खेला था।