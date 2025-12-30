मैच (30)
ख़बरें

वर्षों तक कोमा में रहने के बाद पूर्व श्रीलंकाई अंडर-19 क्रिकेटर अक्षु फ़र्नांडो का निधन

फ़र्नांडो दिसंबर 2018 में ट्रेन से दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिसके बाद वह अधिकांश समय लाइफ़ सपोर्ट पर थे

Andrew Fidel Fernando
ऐंड्र्यू फ़िडेल फ़र्नांडो
30-Dec-2025
Akshu Fernando plays off the back foot, South Africa Under-19s v Sri Lanka Under-19s, 2nd Quarter-Final, ICC Under-19 World Cup, Lincoln, January 24, 2010

Akshu Fernando रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए थे  •  ICC

काफ़ी वर्षों तक कोमा में रहने के बाद 30 दिसंबर को श्रीलंका के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर अक्षु फ़र्नांडो का निधन हो गया।
समुद्री तट पर अभ्यास के बाद फ़र्नांडो 28 दिसंबर, 2018 को दक्षिणी कोलंबो के माउंड लाविनिया में एक असुरक्षित रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे इसी दौरान वह एक ट्रेन की चपेट में आ गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह अधिकांश समय लाइफ़ सपोर्ट पर ही रहे।
27 वर्षीय दाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ फ़र्नांडो जब ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस समय उनके करियर ने अपनी उड़ान ही भरी थी। दुर्घटना से कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने रगामा क्रिकेट क्लब के लिए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक जड़ा था। उस समय वह अपनी ऑफ़ स्पिन पर भी काम कर रहे थे। सीनियर लेवल पर उन्होंने सात बार 50 से अधिक के स्कोर बनाए थे।
नौ वर्ष के घरेलू क्रिकेट करियर में उन्होंने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब, पनादुरा स्पोर्ट्स क्लब और चिलाव मारियंस स्पोर्ट्स क्लब जैसे क्लब के लिए खेला था।
अंतरराष्ट्रीय कॉमेंटेटर और रगामा क्रिकेट क्लब के वरिष्ठतम प्रशासकों में से एक रोशन अबेसिंघे ने फ़र्नांडो को श्रद्धांजलि अर्पित की। अबेसिंघे ने कहा, "वह सचमुच एक प्रतिभाशाली युवा था जिनका एक उम्दा करियर दुर्घटना शिकार हो गया। वह अपने स्कूल और रगामा क्रिकेट क्लब के एक शानदार खिलाड़ी थे, जो भी उन्हें जानता था उस सबके लिए यह एक दुखद दिन है। वह एक सच्चे, हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। हम आपको बहुत याद करेंगे अक्षु और जीवन भर आपको याद रखेंगे। रेस्ट इन पीस, प्यारे राजकुमार।"
Akshu FernandoSri Lanka

ऐंड्र्यू फ़िडेल फ़र्नांडो ESPNcricinfo के वरिष्ठ लेखक हैं।

