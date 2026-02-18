उबर ड्राइवर से विश्व कप तक: इटली के जसप्रीत सिंह के क्रिकेटर बनने की कहानी

11 साल की उम्र में जसप्रीत पंजाब के फगवाड़ा से इटली चले गए। पिंड (धंधवार) की गलियों में क्रिकेट उनके लिए ज़ज्बा था, लेकिन इटली पहुंचते ही फ़ुटबॉल के माहौल और अलग-अलग बाधाओं ने उन्हें इस खेल से दूर कर दिया। हालांकि, नीली जर्सी पहनने का ख़्वाब ओझल नहीं हुआ।

एक बार गुरुद्वारे के पास उनके एक पाकिस्तानी दोस्त ने उन्हें दोबारा क्रिकेट की राह दिखाई। जसप्रीत के पास दोस्त की इस सलाह को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं था।

अपने शुरुआती संघर्ष और क्रिकेट से दोबारा जुड़ाव की भूमिका बांधते हुए जसप्रीत कहते हैं, "शुरुआत के 2-3 साल मैंने सिर्फ़ फ़ुटबॉल खेला। लेकिन उसी दौरान मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया। वहां मेरी मुलाक़ात भारतीय और पाकिस्तानी मूल के बच्चों से हुई। उन्होंने मेरे हाथ में फ़ुटबॉल देखकर कहा, 'तुम भारतीय होकर फ़ुटबॉल क्यों खेलते हो? हमारे साथ क्रिकेट खेलो।' तब मुझे पता चला कि इटली में भी क्रिकेट है। मैंने टेप बॉल से शुरुआत की और फिर लेदर बॉल पर आ गया।"

इटली के घरेलू क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने के अपने सफ़र के बारे में उन्होंने बताया कि इटली में तीन घरेलू टूर्नामेंट होते हैं और वहां के शीर्ष 15 खिलाड़ियों को हाई-परफ़ॉर्मेंस कैंप के लिए चुना जाता है।

जसप्रीत कहते हैं, "मुझे 2017 में चुना गया और 2018 में मैंने T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर में अपना डेब्यू किया। हमने अपने ग्रुप में टॉप किया और मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सच कहूं तो मुझे कुछ साल पहले तक यह भी नहीं पता था कि इटली की कोई क्रिकेट टीम भी है। जब मैंने क्वालिफ़ायर खेला तब मुझे अहसास हुआ कि इटली के लिए विश्व कप खेलने का एक रास्ता मौजूद है। तब से मैंने ठान लिया था कि एक दिन विश्व कप खेलूंगा, और आज मैं यहां हूं।"

मज़े की बात यह है कि मेरे परिवार ने मेरी शादी इसलिए कराई थी ताकि मेरी पत्नी मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर सके, लेकिन वह ख़ुद इस खेल की प्रशंसक बन गई। अगर वह न होती तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने तो ट्रक चलाने का भी लाइसेंस बना कर रख लिया था। अगर क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाता तो शायद मैं ट्रक चला रहा होता जसप्रीत सिंह

जसप्रीत ने अपना डेब्यू 15 जून, 2019 को नॉर्वे के ख़िलाफ़ सेंट पीटर पोर्ट में किया था। हाल ही में विश्व कप में नेपाल के ख़िलाफ़ मिली जीत में उन्होंने 1.3 ओवर में 8 रन देकर एक विकेट लिया और अपने प्रभावशाली प्रदर्शन की छाप छोड़ी।

मध्यमवर्गीय परिवार की मजबूरियों और अपने जुनून को ज़िंदा रखने के लिए किए गए कामों का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं, "फगवाड़ा में मैंने भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना देखा था। मैंने अपने माता-पिता से क्रिकेट एकेडमी में दाखिले की बात की थी, लेकिन हमारे परिवार के लिए वह संभव नहीं था। जब मैं एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बना, तो मुझे अपने सपने को सहारा देने के लिए उबर कैब चलानी पड़ी। चुनौतियां हमेशा रहीं, लेकिन मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता हूं।"

जसप्रीत की इस यात्रा में उनकी पत्नी सुप्रीत कौर का योगदान सबसे अहम रहा है। सुप्रीत जांलधर से हैं और इटली में उनके स्कूल की साथी रहीं। इसके बाद वह इंग्लैंड चली गई।

जसप्रीत मानते हैं कि अगर उनका साथ न होता, तो वह अब तक संन्यास ले चुके होते। अपनी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प क़िस्सा साझा करते हुए वे कहते हैं, "मज़े की बात यह है कि मेरे परिवार ने मेरी शादी इसलिए कराई थी ताकि मेरी पत्नी मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर सके, लेकिन वह ख़ुद इस खेल की प्रशंसक बन गई। अगर वह न होती तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने तो ट्रक चलाने का भी लाइसेंस बना कर रख लिया था। अगर क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाता तो शायद मैं ट्रक चला रहा होता।"

जसप्रीत का विश्व कप का सफ़र बहुत दिलचस्प रहा है • Getty Images

अपने खेल के स्तर को सुधारने के लिए जसप्रीत ने इंग्लैंड का रुख़ किया और वहां की कड़ी लीग में हिस्सा लिया। वह बताते हैं, "मैं क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहां बर्मिंघम लीग होता है। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसके बारे में कहा कहना है कि यह काउंटी क्रिकेट से एक स्तर नीचे का लीग है। लेकिन इसमें कई अच्छे क्रिकेटर खेलते हैं और इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। मैं पिछले तीन साल वहीं पर था।"

गुज़ारे के लिए किए गए कामों और समय प्रबंधन पर बात करते हुए जसप्रीत ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी ज़रूरतों और ट्रेनिंग के बीच तालमेल बिठाया। उन्होंने कहा, "उबर ड्राइविंग मेरे लिए काफ़ी सहज है। इसके साथ मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूं, जिम भी जा सकता हूं। इटली में जब मैं था, तब मैं उबर इलक्ट्रिकल का काम करता था। साथ ही डिलीवरी का भी काम करता था।"

जब उनसे पूछा गया कि उनका कोच कौन रहा। उन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स को कैसे मज़बूत किया। तो उन्होंने एक बहुत ही सरल जवाब दिया, जो यह दर्शाता है कि संसाधनों की कमी को बहाने के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "आज की दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं, जिससे आप अपना कोच खु़द बन जाते हो। यूट्यूब पर काफ़ी कुछ उपलब्ध है। मैं अपने साथी खिलाड़ियों से बात करता हूं। कुछ कोच के साथ बात करता हूं और ख़ुद में ख़ुद से ही सुधार करने का प्रयास करता हूं।"