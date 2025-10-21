मैच (6)
भारत सीरीज़ में फ़ॉर्म में लौटकर 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाना चाहते हैं मैट शॉर्ट

हर मौक़े का पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करे रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर

Andrew McGlashan
एंड्रयू मैकग्लाशन
21-Oct-2025 • 2 hrs ago
Matt Short walks off after his dismissal, Australia vs India, 1st ODI, Perth, October 19, 2025

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान मैट शॉर्ट जल्दी आउट हो गए  •  Getty Images

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग मायने रखती है। कुछ के लिए यह टीम में अपनी जगह मज़बूत करने का अवसर है, तो कुछ नए खिलाड़ियों के लिए खु़द को साबित करने का मंच। वहीं, ऐशेज़ की तैयारियों के लिहाज़ से भी यह सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है।
इसी लिहाज़ से मैट शॉर्ट के लिए यह एक बेहतरीन मौक़ा है। यह वह मंच है जहां से वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टॉप ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं।
पर्थ में बारिश से बाधित पहले मैच के साथ शॉर्ट ने अपने करियर का 16वां वनडे खेला। उन्होंने दो साल पहले साउथ अफ़्रीका दौरे पर डेब्यू किया था और मोहाली में भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में नंबर 8 पर बल्लेबाज़ी की थी। अगले साल वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सिडनी में वे नंबर 6 पर खेले। उसके बाद उन्हें ओपन करने का मौक़ा मिला। उन्होंने इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 63 रन की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी।
उसके बाद उनका समय थोड़ा निराशाजनक रहा। पहले क्वाड स्ट्रेन के कारण उन्हें चैंपियंस ट्रॉफ़ी बीच में छोड़नी पड़ी, फिर एक और इंजरी ने उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दोनों व्हाइट बॉल फ़ॉर्मैट से बाहर रहना पड़ा।
उन्होंने अक्तूबर में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीन T20 खेले, लेकिन इस सीज़न विक्टोरिया के लिए खेलते हुए उन्होंने वनडे क्रिकेट में ज़्यादा रन नहीं बनाए। पर्थ में भारत के ख़िलाफ़ पहले वनडे के दौरान भी उन्होंने 17 गेंद पर 8 रन बनाए, फिर अक्षर पटेल की गेंद पर शॉर्ट थर्ड को कैच थमा बैठे।
शॉर्ट ने एडिलेड में पत्रकारों से कहा, "यह साल काफ़ी निराशाजनक रहा है। मुझे अब भी लगता है कि मेरी मूवमेंट अच्छी है और मैं क्रीज़ परअच्छा महसूस कर रहा हूं। बस रन नहीं बन रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही रन बनने लगेंगे । निरंतर क्रिकेट नहीं खेलने के कारण यह साल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है।"
भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के पास कैमरन ग्रीन (साइड इंजरी) और जोश इंग्लिस (काफ़ इंजरी) जैसे खिलाड़ी नहीं हैं। अगर दोनों खिलाड़ी फ़िट होते तो वनडे टीम में उनका मौक़ा बनता। मार्श और ट्रैविस हेड का टॉप ऑर्डर में खेलना लगभग तय है। ऐसे में स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के बाद के दौर में मिडिल ऑर्डर के लिए जंग और दिलचस्प होगी।
शॉर्ट ने कहा, "प्लेइंग XI में जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है। मुझे जो भी रोल मिले, चाहे ओपनिंग हो, नंबर 3 या और नीचे, मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। फ़्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है और जहां भी मौक़ा मिले वहां बल्लेबाज़ी के लिए तैयार रहना चाहिए।"
"पिछले कुछ सालों से मैं ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में खेलने का आदी हूं, लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी उससे बहुत अलग नहीं है। अगर मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ा, तो थोड़ी और तैयारी करनी होगी, लेकिन ऐसा मैंने पहले किया है। अगर मौक़ा मिला, तो मैं ज़रूर लूंगा।"
मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को इंडोर ट्रेनिंग करनी पड़ी और बुधवार को भी बारिश की संभावना है, लेकिन मैच के दिन मौसम साफ़ रहने का अनुमान है। लेफ़्ट आर्म सीमर बेन बेन ड्वारश्विस काफ़ इंजरी के कारण वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। वे 29 अक्तूबर से कैनबरा में शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद कर रहे हैं।

