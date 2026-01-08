गौतम गंभीर समझ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट का चेहरा बनना इतना आसान नहीं है 

यह कोई साधारण प्रेस रिलीज़ नहीं थी जिसमें प्रकाशनों के लिए ख़बर दी जाती है। ये एक लेख था जिसमें कोच गौतम गंभीर को विराट कोहली का "समर्थन" करने और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल से ओपनिंग करवाने का श्रेय दिया गया था एवं साथ ही हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल करने लिए भी। यह देखा गया था कि कैसे कोहली ने गंभीर को गले से लगाया था और इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ घर में मिली व्हाइटवॉश के बाद गंभीर के ख़िलाफ़ उठ रहे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं।

ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं कि BCCI गंभीर को सिर्फ़ सीमित ओवरों का कोच रख सकती है, जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीमों के साथ किया है। हालांकि यह काम एक प्रभावशाली क्रिकेट निदेशक के बिना नहीं हो सकता है जिसके प्रति अलग-अलग प्रारूप के कोच जवाबदेह हों।

मैच के परिणामों के लिए अकेले कोच को ज़िम्मेदार ठहराना भी ग़लत है। टेस्ट मैच के परिणाम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोच कुछ नहीं कर सकते। भारत में अब ऐसी धारणा बनती जा रही है जहां टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा सीमित ओवर क्रिकेट को महत्व दिया जाने लगा है। देश की बेहतरीन युवा प्रतिभा अब सीमित ओवर क्रिकेट के लिए ज़्यादा उपयुक्त है।

गंभीर अभी फ़ैंस के निशाने पर हैं और फ़ैंस जल्दी माफ़ नहीं करते। एमएस धोनी की जगह लेने के लिए उन्होंने ऋषभ पंत को बू किया था और T20 विश्व कप से पहले गिल की जगह को लेकर भी अभियान चलाया गया था।

गंभीर निश्चित तौर पर भारत के सबसे शक्तिशाली कोच हैं। ग्रेग चैपल को खिलाड़ियों की ताक़त का सामना करना पड़ा था, डंकन फ़्लेचर सिर्फ़ एक कठपुतली बनकर रह गए थे, रवि शास्त्री हमेशा कोहली के सामने कमज़ोर ही दिखे और राहुल द्रविड़ ज़्यादातर बैकग्राउंड में ही रहते थे। गंभीर को इसके लिए अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा।

गंभीर की आलोचना प्रमुख तौर पर टेस्ट टीम के प्लेइंग XI में किए जा रहे लगातार बदलावों को लेकर है। गंभीर की कोचिंग में भारत के चार टेस्ट कप्तान रहे हैं।

गिल ने कप्तान के तौर पर गंभीर के फैसलों को प्राथमिकता दी है • Getty Images