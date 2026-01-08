मैच (29)
फ़ीचर्स

गौतम गंभीर समझ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट का चेहरा बनना इतना आसान नहीं है 

भारत के सबसे शक्तिशाली कोच को भी सत्ता के दूसरे पहलू का सामना करना पड़ रहा है

Sidharth Monga
सिद्धार्थ मोंगा
08-Jan-2026 • 13 hrs ago
Gautam Gambhir addresses the Indian team before the second day's play, England vs India, 5th Test, 2nd day, The Oval, August 1, 2025

भारत की टेस्ट टीम में लगातार बदलाव के कारण गंभीर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है  •  Getty Images

2024-25 के पर्थ टेस्ट में कुछ अनोखा हुआ था। भारत को जीत के लिए सात विकेट की ज़रूरत थी, तब तीसरे दिन क्रिकेट पत्रकारों के इनबॉक्स में एक PR फ़र्म से एक प्रेस रिलीज़ आती है, वहीं PR कंपनी जो कई फ़्रैंचाइज़ी को मैनेज करती है और उसमें IPL की टीमें भी शामिल हैं।
यह कोई साधारण प्रेस रिलीज़ नहीं थी जिसमें प्रकाशनों के लिए ख़बर दी जाती है। ये एक लेख था जिसमें कोच गौतम गंभीर को विराट कोहली का "समर्थन" करने और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल से ओपनिंग करवाने का श्रेय दिया गया था एवं साथ ही हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल करने लिए भी। यह देखा गया था कि कैसे कोहली ने गंभीर को गले से लगाया था और इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ घर में मिली व्हाइटवॉश के बाद गंभीर के ख़िलाफ़ उठ रहे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं।
जसप्रीत बुमराह, जो उस टीम के कप्तान थे और जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उनका ज़िक्र तक नहीं किया गया था। क्रिकेट जगत में यह एक अनोखी घटना थी, ख़ासकर भारतीय क्रिकेट में जब एक कोच को टीम के चेहरे के तौर पर दिखाया गया।
कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो क्रिकेट हमेशा मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों ने ही चलाया है। महानतम कोचों ने भी कप्तान के महत्व को कभी कम नहीं किया था और ख़ासकर भारतीय क्रिकेट में, जब एक युवा कप्तान ने भी ऐसे कोच को मात दी थी, जिनके नाम भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट हैं। यहां लेकिन मामला पूरी तरह से उलट गया।
12 साल घर में लगातार अविजित रहने के बाद एक साल के अंदर भारत के दो टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद गंभीर फ़ैंस के निशाने पर आ गए हैं। मीडियाकर्मी के तौर पर किए गए उनके सभी काम अब मीम बनते जा रहे हैं। उनके सहायक, सितांशु कोटक ने मैच से पहले के प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गंभीर का बचाव किया था और भारत के वनडे रिकॉर्ड का ज़िक्र करके टेस्ट के ख़राब प्रदर्शन को छिपाने की कोशिश की थी।
ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं कि BCCI गंभीर को सिर्फ़ सीमित ओवरों का कोच रख सकती है, जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीमों के साथ किया है। हालांकि यह काम एक प्रभावशाली क्रिकेट निदेशक के बिना नहीं हो सकता है जिसके प्रति अलग-अलग प्रारूप के कोच जवाबदेह हों।
मैच के परिणामों के लिए अकेले कोच को ज़िम्मेदार ठहराना भी ग़लत है। टेस्ट मैच के परिणाम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोच कुछ नहीं कर सकते। भारत में अब ऐसी धारणा बनती जा रही है जहां टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा सीमित ओवर क्रिकेट को महत्व दिया जाने लगा है। देश की बेहतरीन युवा प्रतिभा अब सीमित ओवर क्रिकेट के लिए ज़्यादा उपयुक्त है।
भारत की क़िस्मत ने भी ज़्यादा साथ नहीं दिया है और 10 टॉस हारने के अलावा कोलकाता टेस्ट में उन्हें शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा था। दूसरी तरफ़ साउथ अफ़्रीका के पास सही गेंदबाज़ थे और उनके स्पिनर तीसरी बार भारत के दौरे पर आए थे।
गंभीर अभी फ़ैंस के निशाने पर हैं और फ़ैंस जल्दी माफ़ नहीं करते। एमएस धोनी की जगह लेने के लिए उन्होंने ऋषभ पंत को बू किया था और T20 विश्व कप से पहले गिल की जगह को लेकर भी अभियान चलाया गया था।
गंभीर निश्चित तौर पर भारत के सबसे शक्तिशाली कोच हैं। ग्रेग चैपल को खिलाड़ियों की ताक़त का सामना करना पड़ा था, डंकन फ़्लेचर सिर्फ़ एक कठपुतली बनकर रह गए थे, रवि शास्त्री हमेशा कोहली के सामने कमज़ोर ही दिखे और राहुल द्रविड़ ज़्यादातर बैकग्राउंड में ही रहते थे। गंभीर को इसके लिए अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा।
गंभीर की आलोचना प्रमुख तौर पर टेस्ट टीम के प्लेइंग XI में किए जा रहे लगातार बदलावों को लेकर है। गंभीर की कोचिंग में भारत के चार टेस्ट कप्तान रहे हैं।
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान, गिल ने उसी समय कप्तानी संभाली, जिस दौर में कोहली ने अपने करियर के दौरान कप्तानी संभाली थी। कोहली ने शुरुआत में जैसा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रदर्शन किया था, वैसा ही प्रदर्शन गिल ने कप्तान के तौर पर इंग्लैंड दौरे में किया। उस दौरान शास्त्री ने भी कोहली काफ़ी बढ़ावा दिया था। हालांकि गिल का स्वभाव कोहली जैसा नहीं है लेकिन अगर गिल ने ख़ुद को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया तो क्या-क्या हो सकता है।
तो जिस तरह भारत की बड़ी जीत - चैंपियंस ट्रॉफ़ी, एशिया कप और सभी T20I सीरीज़, में गंभीर को आगे दिखाया गया है, उसी तरह भारत की हार के विलन भी वही रहेंगे। अगर इस तरह बलि का बकरा बनाए जाने से गंभीर भड़क उठते हैं और उनके सहायकों द्वारा उनका बचाव करने और IPL टीम के मालिक द्वारा कोचिंग में विभाजन का सुझाव देने के लिए अगर वह गुस्सा हो रहे हैं,  तो शायद अब समय आ गया है कि उन्हें ज़्यादा स्पॉटलाइट में न रखा जाए।
सिद्धार्थ मोंगा ESPNcricinfo के वरिष्ठ लेखक हैं।

