मैक्सवेल ने नहीं छोड़ी है भारत के ख़िलाफ़ खेलने की उम्मीद

मैक्सवेल को यह चोट माउंट मोंगानुई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ की तैयारी के दौरान नेट्स में गेंदबाज़ी करते हुए मिचेल ओवेन का ज़ोरदार शॉट उनकी कलाई पर लगी थी। इसके बाद उन्होंने सर्ज़री का विकल्प चुना ताकि रिकवरी का समय घटाकर चार सप्ताह किया जा सके और भारत के ख़िलाफ़ खेलने का मौक़ा मिले।

मैक्सवेल का नाम ऑस्ट्रेलिया की पहली दो T20I टीम (29 और 31 अक्तूबर, कैनबरा और मेलबर्न) में नहीं था, लेकिन गुरुवार को मेलबर्न में उन्होंने कहा कि वह सीरीज़ के आखिरी तीन मैचों में खेलने की उम्मीद रखते हैं। तीसरा मैच 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और आख़िरी मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा।

मैक्सवेल ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह सर्ज़री कराने से मुझे थोड़ी उम्मीद मिली है कि मैं भारत सीरीज़ में खेल सकूं। सर्जरी कराने का एक ही कारण था कि मैं उससे जल्दी फ़िट हो सकता हूं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं BBL के लिए जल्दी फ़िट हो जाऊंगा।"

मैक्सवेल ने बताया कि बुधवार को उनका प्लास्टर हटाया गया और अब वह कुछ समय तक ढली हुई प्लास्टिक स्प्लिंट पहनेंगे। उन्हें कलाई हिलाने की मंज़ूरी मिल गई है। मैक्सवेल ने कहा, "मैंने कल ही हैंड थेरैपिस्ट से मुलाक़ात की। उन्होंने बस बहुत बुनियादी चीज़ें करने को बताई हैं, जो देखने में बहुत उबाऊ लगती हैं, लेकिन शायद वही कलाई को मजबूत करेंगी। मुख्य चुनौती बल्लेबाज़ी करते समय दर्द को संभालने की होगी।"

यह मैक्सवेल की अज़ीब चोटों की सूची में एक और नया हादसा है। इसमें जन्मदिन की पार्टी में पैर टूटना और गोल्फ़ कार्ट से गिरना शामिल है।

मैक्सवेल ने कहा, "शायद थोड़ी बदक़िस्मती थी। गेंद जब लगी तो मुझे लगा कि बस हड्डी पर लगी है।"

इस चोट ने उन्हें पावर हिटर्स को नेट्स में गेंदबाज़ी करने पर दोबारा सोचने पर मज़बूर किया। मैक्सवेल ने कहा, "मैं कोशिश करता हूं कि उन खिलाड़ियों को गेंद न करूं। मार्कस स्ट़ॉयनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन और कैमरन ग्रीन लंबे क़द के ताक़तवर खिलाड़ी हैं और उनके शॉट बहुत तेज़ी से वापस आते हैं। यह मज़ेदार नहीं है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि उनकी हिप पर गेंद डालूं और शायद BBL में मैं यही करूंगा।"

मैक्सवेल निराश थे कि उन्हें न्यूज़ीलैंड सीरीज़ मिस करनी पड़ी क्योंकि वह शानदार फ़ॉर्म में थे। अगस्त में साउथ अफ़्रीका के खिलाफ अपने पिछले T20I में उन्होंने 36 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ जिताई थी। फिर सितंबर के अंत में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद उन्होंने विक्टोरिया के लिए दो घरेलू वनडे कप मैच खेले और क्वींसलैंड के ख़िलाफ़ 82 गेंदों पर 107 रन बनाए।

ग्लेन मैक्सवेल स्क्वेयर लेग के पीछे शॉट खेलते हुए • Getty Images

उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने T20I करियर के अंत की समयसीमा तय की है और क्या 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक उनके दिमाग़ में है, तो उन्होंने कहा कि वह दिसंबर से आगे नहीं सोच रहे।

मैक्सवेल ने कहा, "मैं अभी सिर्फ BBL के पहले मैच के बारे में सोच रहा हूं। पहले वहां पहुंचे। अगर तब भी मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आ रहा होगा, तो मैं आगे का सोचूंगा। मैं कोई तारीख़ या योजना तय नहीं कर रहा।"

मैक्सवेल आने वाले BBL सीज़न के लिए उत्साहित हैं, जहां वह मेलबर्न स्टार्स को उनका पहला ख़िताब दिलाने की कोशिश करेंगे। वह पिछले सीज़न संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जब टीम 2019-20 के बाद पहली बार फ़ाइनल में पहुंची थी।