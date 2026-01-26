हरमनप्रीत और रोहित को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड
भारत सरकार ने रविवार को 131 नामित लोगों के नाम जारी किए जिसमें ये दो विश्व कप विजेता कप्तान भी शामिल थे
हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा उन कई खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री के लिए नामित किया गया। केंद्र सरकार ने रविवार को 131 पुरस्कारों की सूची की घोषणा की जिसमें दो विश्व कप विजेता कप्तान शामिल था।
हरमनप्रीत ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब उन्होंने महिला क्रिकेट के इतिहास में भारत को अपना पहला विश्व ख़िताब दिलाया। 36 वर्षीय हरमनप्रीत अपना पांचवां वनडे विश्व कप खेल रही थीं और उन्होंने टीम को लगातार तीन हार के सिलसिले से उबारते हुए सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और फ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
हरमनप्रीत ने मुंबई इंडियंस के एक वीडियो में कहा, "मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया था। इस साल मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है और मुझे ख़ुशी है कि, आपको पता है, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को इसकी जानकारी मिली।"
38 वर्षीय रोहित ने 2023 में भारत को वनडे विश्व कप के फ़ाइनल तक पहुंचाया, 2024 में T20 विश्व कप जीता और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती। उन्होंने विश्व कप जीत के बाद T20 क्रिकेट से और 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वे 2027 वनडे विश्व कप खेलने की दिशा में काम कर रहे हैं।
हरमनप्रीत ने कहा, "[रोहित] को भी बहुत-बहुत बधाई। हमने देखा है कि कैसे, आप जानते हैं, वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक शानदार पल है।"
हरमनप्रीत ने मार्च 2009 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और 2017 में वैश्विक ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ विश्व कप मैच में बेहतरीन पारियों में से एक खेली। उस वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था।
"जिस पल मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं विश्व कप और अर्जुन पुरस्कार और फिर पद्म श्री पुरस्कार जीतने का सपना देख रही थी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।"
इस साल खेल, कला, साहित्य और जनसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के कुल 113 लोगों को पद्म श्री के लिए नामित किया गया। टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।