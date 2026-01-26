हरमनप्रीत और रोहित को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड

हरमनप्रीत ने मुंबई इंडियंस के एक वीडियो में कहा, "मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया था। इस साल मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है और मुझे ख़ुशी है कि, आपको पता है, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को इसकी जानकारी मिली।"

Rohit Sharma की कप्तानी में भारत ने जीता था 2024 पुरुष T20 विश्व कप • Getty Images

हरमनप्रीत ने कहा, "[रोहित] को भी बहुत-बहुत बधाई। हमने देखा है कि कैसे, आप जानते हैं, वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक शानदार पल है।"

"जिस पल मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं विश्व कप और अर्जुन पुरस्कार और फिर पद्म श्री पुरस्कार जीतने का सपना देख रही थी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।"