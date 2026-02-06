T20 विश्व कप 2026 से हर्षित राणा बाहर, सिराज भारतीय दल में शामिल

राणा को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 4 फ़रवरी को नवी मुंबई में खेले गए अभ्यास मैच के दौरान घुटने में चोट लगी थी। विशेषज्ञ से सलाह लेने और स्कैन के बाद BCCI की मेडिकल टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अनफ़िट करार दिया।

राणा ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पांच T20I की घरेलू सीरीज़ में तीन मैच खेले थे जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम किया था। राणा को विश्व कप दल में एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया था और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। राणा का विश्व कप से बाहर होने के बाद भारतीय दल में तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे शामिल हैं।

सिराज ने अब तक अपने T20I करियर में कुल 16 मुक़ाबले खेले हैं और 7.79 की इकॉनमी और 32.28 की औसत से उन्होंने 14 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि सिराज ने जुलाई 2024 के बाद से एक भी T20I नहीं खेला है। उन्होंने अंतिम T20I 30 जुलाई 2024 को पल्लेकेले में श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला था।