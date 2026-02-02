मैच (12)
WPL (1)
SL v ENG (1)
अंडर-19 विश्व कप (2)
T20 WC अभ्यास मैच (7)
One-Day Cup (1)
ख़बरें

हेज़लवुड विश्व कप के शुरुआती दौर से रह सकते हैं बाहर, एबॉट रिज़र्व के तौर पर शामिल

हेज़लवुड अपना रिहैब जारी रखने के लिए सिडनी में ही रहेंगे जबकि डेविड, एलिस और मैक्सवेल सहित बाकी स्क्वॉड मंगलवार को श्रीलंका के लिए रवाना होगा

Alex Malcolm
एलेक्स मैल्कम
Feb 2, 2026, 6:10 AM
Josh Hazlewood trains with New South Wales as he recovers from injury, Cricket Central, November 25, 2025

Josh Hazlewood रिहैब के लिए सिडनी में ट्रेनिंग जारी रखेंगे  •  Getty Images

ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ जॉश हेज़लवुड T20 विश्व कप का शुरुआती चरण मिस कर सकते हैं और अपनी चोट से रिहैब करते हुए वह सिडनी में ही रहेंगे। शॉन एबट को ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप दल में ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में जोड़ा गया है।
पाकिस्तान का दौरा मिस करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया का वॉर्मअप मैच होना है और फिर 11 फरवरी को उन्हें आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच खेलना है।
हेज़लवुड ने ESPNCricinfo को पिछले महीने बताया था कि वह श्रीलंका में अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।
हेज़लवुड इंग्लैंड सीरीज़ की शुरुआत में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे और फिर रिहैब के दौरान उन्हें दूसरी समस्या हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं और मेडिकल स्टाफ़ ने फ़ैसला किया है कि वे फ़िलहाल सिडनी में ही रहेंगे। चयनकर्ता टोनी डोडेमाइड ने इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई है कि वे श्रीलंका कब पहुंचेंगे।
डोडेमाइड ने कहा, "हमें लगा कि जॉश के लिए श्रीलंका जाने से पहले घर पर जाने-पहचाने माहौल में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखना ज़्यादा व्यावहारिक और फ़ायदेमंद होगा।"
"नाथन के भी खेल में वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के साथ, हमने शॉन को अपने साथ फ़ास्ट बॉलिंग कवर के तौर पर लाने का फ़ैसला किया है ताकि अगर कम समय के नोटिस पर कुछ भी होता है तो वह उपलब्ध रहें। शॉन एक मंझे हुए और बहुमुखी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई विश्व कप अभियानों का अनुभव लिया है। पाकिस्तान दौरे के बाद उनका ग्रुप के साथ बने रहना समझदारी भरा फ़ैसला था।"
ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप से पैट कमिंस को पहले ही खो चुका है क्योंकि उन्हें पीठ की चोट से उबरने के लिए "और समय चाहिए था", जिसके कारण वे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पांच में से चार टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। बेन ड्वारश्विस को अंतिम 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल किया गया था। मैथ्यू शॉर्ट को भी शुरुआती स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह मैट रेनशॉ ने ली।

T20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारश्विस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैट कुनमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टॉयनिस, ऐडम ज़ैम्पा, शॉन एबट (ट्रैवलिंग रिज़र्व)
Josh HazlewoodSean AbbottAustraliaICC Men's T20 World Cup

एलेक्स मैल्कम ESPNcricinfo में एसोसिएट एडिटर हैं

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback