हेज़लवुड विश्व कप के शुरुआती दौर से रह सकते हैं बाहर, एबॉट रिज़र्व के तौर पर शामिल

पाकिस्तान का दौरा मिस करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया का वॉर्मअप मैच होना है और फिर 11 फरवरी को उन्हें आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच खेलना है।

हेज़लवुड ने ESPNCricinfo को पिछले महीने बताया था कि वह श्रीलंका में अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।

हेज़लवुड इंग्लैंड सीरीज़ की शुरुआत में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे और फिर रिहैब के दौरान उन्हें दूसरी समस्या हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं और मेडिकल स्टाफ़ ने फ़ैसला किया है कि वे फ़िलहाल सिडनी में ही रहेंगे। चयनकर्ता टोनी डोडेमाइड ने इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई है कि वे श्रीलंका कब पहुंचेंगे।

डोडेमाइड ने कहा, "हमें लगा कि जॉश के लिए श्रीलंका जाने से पहले घर पर जाने-पहचाने माहौल में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखना ज़्यादा व्यावहारिक और फ़ायदेमंद होगा।"

"नाथन के भी खेल में वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के साथ, हमने शॉन को अपने साथ फ़ास्ट बॉलिंग कवर के तौर पर लाने का फ़ैसला किया है ताकि अगर कम समय के नोटिस पर कुछ भी होता है तो वह उपलब्ध रहें। शॉन एक मंझे हुए और बहुमुखी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई विश्व कप अभियानों का अनुभव लिया है। पाकिस्तान दौरे के बाद उनका ग्रुप के साथ बने रहना समझदारी भरा फ़ैसला था।"

ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप से पैट कमिंस को पहले ही खो चुका है क्योंकि उन्हें पीठ की चोट से उबरने के लिए "और समय चाहिए था", जिसके कारण वे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पांच में से चार टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। बेन ड्वारश्विस को अंतिम 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल किया गया था। मैथ्यू शॉर्ट को भी शुरुआती स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह मैट रेनशॉ ने ली।

T20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड