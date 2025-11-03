मांधना : इस टीम की सबसे बड़ी ताक़त यह है कि हर कोई एक-दूसरे के लिए खड़ा रहा

: "शुरुआत में मैंने कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ ख़ास करने के लिए यहां भेजा है और आज वही दिखा। मैं बहुत ख़ुश हूं कि हमने विश्व कप जीता। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। टूर्नामेंट के बीच में आना मुश्किल था, लेकिन मुझे यक़ीन था कि अगर मैं ख़ुद पर भरोसा रखूंगी और शांत रहूंगी, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे माता-पिता, दोस्त और मेरे भाई ने मेरा बहुत समर्थन किया। आज मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे किसी भी क़ीमत पर रन बनाने हैं और टीम को जीत दिलाना है। मेरी योजन बिल्कुल साफ़ था और मैंने अपनी योजना के अनुसार बल्लेबाज़ी की। स्मृति दी मुझसे लगातार बात कर रही थीं, हरमन दी हमेशा सपोर्ट करती हैं। टीम के साथियों ने भी मेरा समर्थन किया, उन्होंने मेरा स्वागत भी काफ़ी अच्छी तरह से किया। सीनियर्स ने बस यही कहा कि अपना स्वाभाविक खेल खेलो, अपने स्वाभाविक खेल से दूर मत हटना। [सचिन तेंदुलकर का स्टैंड्स में देखना] यह मेरे लिए बहुत यादगार पल है। जब मैंने सचिन सर को देखा, तो मुझे एक ख़ास तरह का बूस्ट मिला। मैं उनसे कभी-कभी बात करती हूं, वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आज भी उन्हें देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली।"