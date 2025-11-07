महिला वनडे विश्व कप 2029 को 10 टीमों तक विस्तृत करने पर ICC सहमत

हाल ही में समाप्त हुए महिला विश्व कप की सफलता को देखते हुए ICC बोर्ड ने महिला विश्व कप के अगले संस्करण (2029) को 10 टीमों तक विस्तृत करने पर सहमति जताई है। ICC ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला खेल के विस्तार की घोषणा की थी और हाल ही में जारी विज्ञप्ति में 2025 के संस्करण की सफलता के बाद ICC की "महिला क्रिकेट के विकास के प्रति प्रतिबद्धता" की पुष्टि की गई है।

2000 से ही महिला वनडे विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट में आठ टीमों ने ही हिस्सा लिया है। हालिया विश्व कप में जहां 31 मैच खेले गए थे तो वहीं 2029 के संस्करण में 10 टीमों वाले टूर्नामेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे।

महिला T20 विश्व कप में भी अब 12 टीमें हिस्सा लेंगी जबकि पिछले साल UAE में खेले गए विश्व कप में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था।

ICC की विज्ञप्ति में कहा गया है, "लगभग 3 लाख प्रशंसकों ने मैदान में इस आयोजन को देखा जिसने महिला क्रिकेट में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में ऑनलाइन दर्शकों में भी बढ़ोतरी हुई और दुनिया भर में ऑन स्क्रीन दर्शकों के रिकॉर्ड बने, भारत में लगभग 50 करोड़ दर्शक थे।"

ICC बोर्ड ने ICC महिला क्रिकेट समिति के सदस्यों की नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी, जिनमें ऐश्ली डी सिल्वा, मिताली राज, अमोल मजूमदार, चार्लोट एड्वर्ड्स और सला स्टेला सियाले-वेया शामिल हैं।