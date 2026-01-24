बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड पुरुष T20 विश्व कप में शामिल
बांग्लादेश को T20 विश्व कप में तीन ग्रुप मुक़ाबले कोलकाता में जबकि एक मुक़ाबला मुंंबई में खेलना था
तीन सप्ताह तक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर BCB द्वारा भारत में न खेलने के संबंध में चली चर्चा के बाद ICC ने 2026 T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है।
ऐसा समझा जा रहा है कि BCB द्वारा ICC को यह बताए जाने के बाद कि सरकार ने उन्हें भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है, इसके बाद ICC ने शुक्रवार को मेल के ज़रिए अपने अंतिम निर्णय के बारे में BCB को सूचित कर दिया।
ESPNcricinfo को पता चला है कि BCB ने गुरुवार को ICC को मेल के ज़रिए बताया था कि वह इस मामले को ICC की विवाद समाधान समिति (DRC) में ले जाना चाहती है। यह स्पष्ट नहीं है कि BCB किस आधार पर इस मामले को DRC के पास ले जाना चाह रही है या ICC की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। DRCICC द्वारा गठित एक स्वतंत्र समिति है जिसकी सहायता विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए ली जाती है, जिसमें शासी निकाय और बोर्ड के बीच विवाद भी शामिल है।
यह देखना होगा कि BCB इस मामले में DRC का विकल्प ले सकती है या नहीं क्योंकि ICC बोर्ड ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के लिए बहुमत में वोट दिया था। DRC के खंड 1.3 के अनुसार DRC, निर्णय लेने वाली निकाय के निर्णयों के ख़िलाफ़ अपील निकाय के रूप में नहीं काम कर सकती।
बुधवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए हुई ICC बोर्ड की आपातकालीन बैठक में ICC के निदेशकों ने बहुमत में इस पक्ष में वोट दिया कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए राज़ी नहीं होता है तो उनके मुक़ाबले श्रीलंका में स्थानांतरित करने के बजाय उनकी जगह टूर्नामेंट में किसी और टीम को शामिल किया जाए।
बैठक के बाद ICC ने अपने एक बयान में कहा कि उसके बोर्ड ने इस बात पर सहमति जताई है कि टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक पहले टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव संभव नहींं है। ICC बोर्ड का यह भी मानना था कि भारत में टीमों के लिए "बिना किसी सुरक्षा संबंधी ख़तरे की उपस्थिति" में टूर्नामेंट के कार्यक्रम में छेड़छाड़ एक ग़लत मिसाल पेश करेगी और यह भविष्य में ICC के आयोजनों की पवित्रता ख़तरे में डालने के साथ ही बतौर वैश्विक शासी निकाय ICC की निष्पक्षता को भी कमज़ोर करेगी।
ICC बोर्ड ने T20 विश्व कप के लिए भारत की यात्रा करने के लिए बांग्लादेश की सरकार से परामर्श करने के लिए BCB को गुरुवार तक का समय दिया था। टूर्नामेंट में बांग्लादेश ग्रुप सी में शामिल था और उन्हें अपने पहले तीन मुक़ाबले कोलकाता जबकि अंतिम ग्रुप मुक़ाबला मुंबई में खेला था। BCB अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भारत के मुक़ाबले दुबई में स्थानांतरित करने के फ़ैसले का हवाला देते हुए ICC पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था।
सुरक्षा संबंधी यह मामला 3 जनवरी को BCCI द्वारा मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को दिए निर्देश के बाद सामने आया। 4 जनवरी को BCB ने सरकार से परामर्श के बाद ICC को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश भारत की यात्रा नहीं कर पाएगा। ICC के साथ इस संबंध में हुई तमाम वार्ताओं के दौरान BCB अपने रुख़ पर अडिग रहा।
हालांकि ICC ने यह कहते हुए मुस्तफ़िज़ुर के मामले को वैध चिंता मानने से इनकार कर दिया कि BCB लगातार घरेलू लीग में एक खिलाड़ी के शामिल होने से जुड़े एक अलग-थलग मुद्दे को टूर्नामेंट में भागीदारी से जोड़ रही है। इसका टूर्नामेंट के सुरक्षा ढांचे या ICC पुरुष T20 विश्व कप में भागीदारी को नियंत्रित करने वाली शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है।