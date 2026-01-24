बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड पुरुष T20 विश्व कप में शामिल

ऐसा समझा जा रहा है कि BCB द्वारा ICC को यह बताए जाने के बाद कि सरकार ने उन्हें भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है, इसके बाद ICC ने शुक्रवार को मेल के ज़रिए अपने अंतिम निर्णय के बारे में BCB को सूचित कर दिया।

ESPNcricinfo को पता चला है कि BCB ने गुरुवार को ICC को मेल के ज़रिए बताया था कि वह इस मामले को ICC की विवाद समाधान समिति (DRC) में ले जाना चाहती है। यह स्पष्ट नहीं है कि BCB किस आधार पर इस मामले को DRC के पास ले जाना चाह रही है या ICC की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। DRCICC द्वारा गठित एक स्वतंत्र समिति है जिसकी सहायता विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए ली जाती है, जिसमें शासी निकाय और बोर्ड के बीच विवाद भी शामिल है।

यह देखना होगा कि BCB इस मामले में DRC का विकल्प ले सकती है या नहीं क्योंकि ICC बोर्ड ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के लिए बहुमत में वोट दिया था। DRC के खंड 1.3 के अनुसार DRC, निर्णय लेने वाली निकाय के निर्णयों के ख़िलाफ़ अपील निकाय के रूप में नहीं काम कर सकती।

बुधवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए हुई ICC बोर्ड की आपातकालीन बैठक में ICC के निदेशकों ने बहुमत में इस पक्ष में वोट दिया कि अगर बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए राज़ी नहीं होता है तो उनके मुक़ाबले श्रीलंका में स्थानांतरित करने के बजाय उनकी जगह टूर्नामेंट में किसी और टीम को शामिल किया जाए।

बैठक के बाद ICC ने अपने एक बयान में कहा कि उसके बोर्ड ने इस बात पर सहमति जताई है कि टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक पहले टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव संभव नहींं है। ICC बोर्ड का यह भी मानना था कि भारत में टीमों के लिए "बिना किसी सुरक्षा संबंधी ख़तरे की उपस्थिति" में टूर्नामेंट के कार्यक्रम में छेड़छाड़ एक ग़लत मिसाल पेश करेगी और यह भविष्य में ICC के आयोजनों की पवित्रता ख़तरे में डालने के साथ ही बतौर वैश्विक शासी निकाय ICC की निष्पक्षता को भी कमज़ोर करेगी।