ख़बरें

दो स्तरीय WTC मॉडल संभव नहीं, ODI सुपर लीग की बहाली संभव

2027 से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 12 टीमों तक विस्तृत हो सकती है

Temba Bavuma poses with the WTC mace, Australia vs South Africa, World Test Championship final, fourth day, Lord's, June 15, 2025

साउथ अफ़्रीका मौजूदा WTC विजेता है  •  International Cricket Council

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के दो स्तरीय मॉडल को अधिक समर्थन न मिल पाने के चलते इसका आयोजन 12 टीमों के साथ एक डिविज़न में ही हो सकता है। इसके साथ ही ODI सुपर लीग के भी दोबारा शुरू होने की संभावना है।
न्यूज़ीलैंड के पूर्व बल्लेबाज़ रोजर ट्वोज़ के नेतृत्व वाले कार्य समूह ने पिछले सप्ताह दुबई में हुई तिमाही बैठकों के दौरान ICC बोर्ड और मुख्य कार्यकारी समिति को अपनी सिफ़ारिशें सौंपी। ट्वोज़ के नेतृत्व वाले कार्य समूह को तीनों प्रारूपों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य सौंपा गया था।
इस फ़ैसले के पीछे थोड़ी जल्दबाज़ी की भावना इसलिए भी थी क्योंकि दोनों देशों ने WTC चक्र 2027-29 के लिए द्विपक्षी सीरीज़ को लेकर बातचीत शुरू कर दी थी।
जुलाई में ICC के वार्षिक सम्मेलन में जब कार्य समूह का गठन किया गया था तब एक बार फिर दो स्तीर मॉडल पर चर्चा की गई थी, जिस पर पिछले एक दशक से अधिक से समय से समय-समय पर चर्चा की गई है।
लेकिन चूंकि इस बात को लेकर संशय था कि क्या कोई फ़ंडिंग मॉडल लागू किया जा सकता है, यह दो स्तरीय मॉडल को ख़ारिज करने की वजह बना। इस पर विचार किया गया था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वित्तीय वितरण के माध्यम से डिविज़न दो में रहने वाली टीमों की मदद कर सकते हैं लेकिन यह बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई।
पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ जैसे देश जिनके डिविज़न दो में रहने की संभावना थी, उन्होंने बड़ी टीमों के साथ खेलने के कम मौक़ों को देखते हुए इस विचार का विरोध किया था।
सफ़ेद गेंद क्रिकेट के प्रारूपों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें ODI सुपर लीग को दोबारा शुरू किया जा सकता है जिसे वनडे विश्व कप 2023 के बाद रद्द कर दिया गया था।
13 टीमों वाली इस लीग को जुलाई 2020 में धीरे-धीरे कम होते जा रहे 50 ओवर के प्रारूप को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से विकसीत किया गया था लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते आगे नहीं बढ़ पाई। यह लीग 2028 से ही वापस शुरू की जा सकती है लेकिन प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया कि इस लीग में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी।
ऐसा प्रतीत होता है कि 50 ओवर के विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाने पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जा रहा है और 2027 में यह टूर्नामेंट 14 टीमों का होगा जबकि पिछली बार यह 10 टीमों का टूर्नामेंट था।
T20 विश्व कप में भी 20 टीमें रहने की संभावना है, हालांकि कुछ प्रशासक इसमें चार और टीमों को जोड़ने के पक्ष में हैं जिसका लक्ष्य अंत में 32 टीमों तक पहुंचना है।
एसोसिएट देशों ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट के प्रारूप को नए सिरे से तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा है, उनके अनुसार पुरुषों के ओलंपिक के लिए क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट के अनुसार और जैसा कि अन्य खेलों में अपनाया जाता है, एक वैश्विक क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट के आधार पर अंतिम स्थानों की टीमों को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें एसोसिएट देशों के अलावा उन पूर्ण सदस्य टीमों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो रैंकिंग के ज़रिए स्वत: प्रवेश नहीं करते हैं।
वैश्विक क्वालिफ़ायर उन एसोसिएट देशों को राजस्व प्राप्त करने का अवसर प्रदान की उम्मीद देता है, इसके साथ ही उन एशियाई देशों को भी संतुष्ट किया जा सकेगा जिनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था से T20 विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाई करने की उनकी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं।
दुनिया भर में प्रभावशील लीगों के रूप में उभरने के बावजूद T10 आधिकारिक प्रारूप नहीं होगा। अगले साल होने वाली ICC बैठकों में बोर्ड द्वारा इन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
