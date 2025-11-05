ICC की तिमाही बैठक में एशिया कप विवाद पर हो सकती है चर्चा

एशिया कप विवाद

हालांकि यह मुद्दा आधिकारिक एजेंडे में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सात नवंबर की बोर्ड मीटिंग में यह उठेगा और अनौपचारिक बातचीत में भी इसका ज़िक्र होगा। PCB और BCCI के बीच हालिया समय में काफ़ी विवाद हुए हैं। एशिया कप के दौरान यह विवाद चरम पर पहुंच गया था। उस टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने आईं। BCCI की ओर से खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने की नीति तय की गई थी। यहां तक कि चार खिलाड़ियों (हारिस रऊफ़, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और साहिबज़ादा फ़रहान) पर ICC ने राजनीतिक इशारों और टिप्पणियों के लिए दंडित किया।

सबसे पेचीदा मामला ट्रॉफ़ी का ही है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, लेकिन टीम ने PCB चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। ट्रॉफ़ी तब से ग़ायब है, और कहा जा रहा है कि यह अभी ACC के UAE दफ़्तर में रखी है। नक़वी का कहना है कि ट्रॉफ़ी वही देंगे क्योंकि वह ACC के अध्यक्ष हैं।

नक़वी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे या वर्चुअल रूप से।

बोर्ड के सदस्य मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर बनाना वैश्विक क्रिकेट के व्यावसायिक हित में है, और कुछ सदस्यों को उम्मीद है कि इस हफ़्ते कोई रास्ता निकल सकता है।

ICC-WCA इमेज राइट्स विवाद

लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर ICC और WCA के बीच खिलाड़ियों के नाम, छवि और समानता अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। WCA ने हाल ही में अपने 600 पंजीकृत खिलाड़ियों को पत्र भेजा है (जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल नहीं हैं) कि ICC "बिना खिलाड़ियों से सामूहिक सहमति के आपके नाम, छवि और समानता पर आधारित गेम बना रही है, ।"

जुलाई में ICC की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि बोर्ड अपने खिलाड़ियों से सीधे इमेज राइट्स को लेकर समझौता करें, जिसे WCA ने ICC के साथ किए गए अपने समझौते का उल्लंघन बताया। WCA का आरोप है कि ICC और कुछ बोर्ड खिलाड़ी अधिकारों को तय सीमा से आगे तक अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। बुधवार को मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) इस विषय पर अपडेट सुनेगी कि सदस्य बोर्ड अब तक इस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं।

लॉस एंजेलिस 2028 समर ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा • Getty Images

मध्यम अवधि की रणनीति

ICC प्रबंधन एक नई मध्यम अवधि की रणनीति तैयार कर रहा है जिसमें नए निवेश के अवसरों की खोज शामिल है। इसमें कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और ओलंपिक जैसे आयोजनों में क्रिकेट की मौजूदगी का लाभ उठाना शामिल है। संगठन यह भी देख रहा है कि टेनिस, बेसबॉल और फ़ुटबॉल जैसे खेल अपनी संपत्तियों से किस तरह अधिकतम लाभ निकालते हैं।

ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन मॉडल

CEC को लॉस एंजेलिस 2028 के विस्तृत क्वालिफ़िकेशन मॉडल पर अपडेट मिलेगा, जहां क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक में शामिल होगा। ICC बोर्ड पहले ही महाद्वीपीय क्वालिफ़िकेशन सिस्टम को मंज़ूरी दे चुका है, और अब चर्चा इस बात पर होगी कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में छह-छह टीमें कैसे तय की जाएं। साथ ही 2026 एशियाई खेलों और 2027 के अफ़्रीकी, पैन अमेरिकन और यूरोपीय खेलों में क्रिकेट के आयोजन पर भी अपडेट दिए जाएंगे।

CEC चार आगामी ICC टूर्नामेंटों के क्वालिफ़िकेशन मॉडल को भी मंज़ूरी देगा। 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप (साउ अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में), 2028 पुरुष T20 विश्व कप (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में), 2027 महिला चैंपियंस ट्रॉफ़ी और 2029 महिला वनडे विश्व कप। इसके अलावा अंडर-19 विश्व कप में 50 ओवर फ़ॉर्मेट जारी रखने की सिफ़ारिश पर भी विचार किया जाएगा ताकि एसोसिएट सदस्य देश अपने घरेलू ढांचे को लंबे फ़ॉर्मेट में मजबूत कर सकें।

USAC लॉस एंजेलिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा पाने की जद्दोजहद में है • ICC/Getty Images

USAC और उसका भविष्य

जुलाई में ICC ने उसे सस्पेंड नहीं किया था, बशर्ते कि वह 20 अक्टूबर तक नई बोर्ड चुनाव प्रक्रिया पूरी करे। लेकिन USAC ने पहले अपने लंबे समय के व्यावसायिक साझेदार अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज़ (ACE) के साथ अनुबंध तोड़ा और फिर खु़द को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसे उसने संगठन के पुनर्गठन का हिस्सा बताया। ICC इससे नाराज़ हुआ क्योंकि वह अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी (USOPC) के साथ मिलकर USAC को नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहा था। USOPC पहले ही चेतावनी दे चुका था कि जब तक USAC का प्रशासनिक ढांचा नहीं बदला जाता, उसे NGB का दर्जा नहीं मिलेगा।

अक्तूबर में ICC ने USAC को एक और पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि सस्पेंशन हटाने के लिए उसे कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। इसमें कहा गया कि दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करना सदस्यता मानदंड का उल्लंघन है और उसे "संतोषजनक ढंग" से इससे बाहर निकलना होगा। अब USAC को अदालत में अगले छह महीनों की वित्तीय योजना पेश करनी होगी। ICC की फंडिंग रुकने के कारण USAC के पास सीमित संसाधन हैं और वह अब ICC से सिर्फ़ क्रिकेट संचालन के लिए मदद मांग रहा है।