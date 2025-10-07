मैच (5)
ब्रिट्स और गार्डनर महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पांच में शामिल

इस समय जारी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद डिवाइन आठवें जबकि अमीन 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
07-Oct-2025 • 1 hr ago
Take a bow, Tazmin Brits, and perhaps a few arrows too, for an impressive century, New Zealand vs South Africa, Women's ODI World Cup, Indore, October 6, 2025

Tazmin Brits ने पिछली पांच वनडे पारियों में चार में शतक जड़े हैं  •  Getty Images

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ महिला वनडे विश्व कप में 89 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेलने वालीं तज़मिन ब्रिट्स महिला वनडे बल्लेबज़ी रैंकिंग में शीर्ष पांच में प्रवेश कर गई हैं जहां ऐश्ली गार्डनर भी शामिल हुई हैं। गार्डनर ने भी न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पिछले सप्ताह 83 गेंदों पर 115 रन बनाए थे। गार्डनर रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं।
ब्रिट्स ने जहां दो स्थान की छलांग लगाई वहीं गार्डनर ने सात पायदान की छलांग लगाई। स्मृति मांधना, नैट सिवर-ब्रंट और बेथ मूनी शीर्ष तीन में बरक़रार हैं जबकि ब्रिट्स और गार्डनर की छलांग से एलिस पेरी, लॉरा वुलफ़ार्ट, ऐमी जॉन्स, हेली मैथ्यूज़, अलीसा हीली और मारीज़ान काप को नुक़सान हुआ है।
सोफ़ी डिवाइन को सात पायदान का फ़ायदा हुआ है और वह अब आठवें स्थान पर हैं। जबकि सिदरा अमीन तीन स्थान के सुधार के साथ चमरी अतापत्तू के साथ संयुक्त तौर पर 10वें स्थान पर हैं। अमीन ने भारत के ख़िलाफ़ मैच में 81 रनों की पारी खेली थी।
इस विश्व कप में अब तक ब्रिट्स, गार्डनर और डिवाइन ने ही शतक जड़े हैं जबकि न्यूज़ीलैंड के पहले दोनों मैच हार जाने के बावजूद डिवाइन इस समय मौजूदा विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ हैं।
ब्रिट्स ने 2025 में वनडे में अपना पांचवां शतक जड़ा जो कि पिछली पांच पारियों में उनका चौथा शतक भी था। उन्होंने इस साल के अपने पहले वनडे में अप्रैल में भारत के ख़िलाफ़ कोलंबो में 109 रन बनाए थे।
