ब्रिट्स और गार्डनर महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पांच में शामिल

ब्रिट्स ने जहां दो स्थान की छलांग लगाई वहीं गार्डनर ने सात पायदान की छलांग लगाई। स्मृति मांधना, नैट सिवर-ब्रंट और बेथ मूनी शीर्ष तीन में बरक़रार हैं जबकि ब्रिट्स और गार्डनर की छलांग से एलिस पेरी, लॉरा वुलफ़ार्ट, ऐमी जॉन्स, हेली मैथ्यूज़, अलीसा हीली और मारीज़ान काप को नुक़सान हुआ है।